Slavko Štimac je u nekoliko navrata sarađivao sa legendarnim Danilom Batom Stojkovićem i prisetio se kako se jednom jako naljutio na svog starijeg kolegu. Sve se desilo na snimanju serije "Salaš u Malom Ritu".

Slavko je negodovao kada je Bata rekao da Štimac ne zna tekst. Štimac se naljutio na Stojkovića, a Danilo je na kraju uspeo da ga odobrovolji.

Slavko Štimac u seriji Salaš u Malom Ritu

Štimac je Batu Stojkovića prvi put video kada su snimali seriju "Salaš u Malom Ritu", a i dan-danas dobro se seća kako ga je legendarni glumac uvredio.

"Prvi dan snimanja sa Batom jako sam se naljutio na njega. Ja sam tu mesecima radio i mi smo bili uhodana ekipa i sada dolazi jedan čika da probamo scenu. I Bata Stojković kaže: 'Mali ne zna tekst.' To me strašno pogodilo", ispričao je Štimac jednom prilikom.

Milivoje Mića Tomić u filmu Salaš u malom ritu

Slavko Štimac bio je siguran u to da zna tekst i strašno se uvredio. U svemu mu je pomogla sekretarica režije Mirjana Vuisić.

"Bato, šta ti je? On je dete, on zna tekst. Zna tekst svih uloga. On meni uvek kaže šta je bilo u nekoj sceni. Kako možeš to da kažeš?", stala je Vuisićeva u odbranu Štimca, prenosi informer.

Mića Tatić u seriji Salaš u Malom Ritu

Već je bilo kasno. Slavko je bio ljut na Batu i izašao je sa scene. Onda je on shvatio šta je uradio. Pokušao je da se izvini dečaku.

"Ne znam kako je to izveo, neko se pojavio i doneo bombonjeru koju je on poručio za mene. Svaki dan mi je donosio bombonjeru na snimanje", ispričao je Slavko Štimac.

Podsetimo "Salaš u Malom Ritu" je jugoslovenska televizijska serija, snimana u produkciji Televiziji Beograd 1975. godine. Premijerno je emitovana od 29. februara do 23. maja 1976. godine.

Serija prati avanture dečaka Milana Maljevića (Slavko Štimac) za vreme Drugog svetskog rata. Scenario je napisao Branko Bauer po istoimenoj knjizi Arsena Diklića. Serija je nastala od istoimenog filma iz 1976. godine, a od delova serije montiran je film Zimovanje u Jakobsfeldu.

