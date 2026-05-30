Književno veče posvećeno stvaralaštvu Ane Ilić: Vladičin Han uz svoju heroinu!
Bila je to mnogo više od promocije knjige, bio je to susret ljudi koje povezuju isti grad, zajedničko odrastanje i ljubav prema književnosti.
Centralni deo večeri bilo je predstavljanje celokupnog književnog stvaralaštva Ane Ilić, jedne od najprepoznatljivijih savremenih književnih autorki sa juga Srbije.
Posebna pažnja posvećena je njenoj najnovijoj zbirci poezije „Oporavljam se od Hegela“, o kojoj se tokom programa govorilo kao o delu koje na upečatljiv način spaja lično iskustvo, filozofsku misao i poetsku emociju.
Publika je imala priliku da čuje stihove iz nekoliko Aninih pesama, kao i odlomke iz autobiografskog romana na kojem trenutno radi.
Te tekstove nadahnuto je interpretirao poznati glumac Jovan Veljković, čije je kazivanje unelo posebnu toplinu i emociju u program. Njegov nastup pokazao je koliko snažno književna reč može da odjekne kada je izgovorena sa razumevanjem i osećanjem.
Na gitari pratio ga je Mihajlo Spasić Džimi, mladi umetnik, takođe iz Vladičinog Hana.
Spoj gnjiževnosti, glumačke interpretacije i suptilne instrumentalne muzike, stvorio je posebnu atmosferu, koja je kod publike izazvala snažne emocije i dugotrajne aplauze.
O Aninoj poeziji, književnom putu i značaju njenog stvaralaštva govorio je i književnik i satiričar Miodrag Stošić, ističući autorkinu doslednost, autentičnost i hrabrost da kroz književnost govori o temama koje se tiču svakog čoveka, dok je program vodila odnosno modelirala poznata novinarka i voditeljka Vesna Milanović!
Posebnu draž događaju dala je činjenica da su svi učesnici programa rođeni i odrasli u Vladičinom Hanu!
Zato je ovo književno veče bilo i svojevrsni povratak korenima, uspomenama i ljudima koji su obeležili jedno vreme.
Mnogi prisutni imali su utisak da su se zajedno vratili na početak priče iz koje su potekli.
Ana Ilić autorka je pet zbirki poezije: „Pod svetlom istine“, „One zvezdane oči“, „Utrnule reči“, „Snoviđenje“ i „Oporavljam se od Hegela“.
Njena poezija odlikuje se iskrenošću, emotivnom dubinom i prepoznatljivim autorskim glasom.
Od detinjstva se bori sa Fridrajhovom ataksijom, retkom i progresivnom neurološkom bolešću.
Uprkos brojnim izazovima, ostala je verna književnosti i pisanju, pretvarajući ličnu borbu u inspiraciju za stvaranje. Svojim delom i životnim stavom Ana Ilić svedoči o snazi duha, istrajnosti i veri da umetnost može biti jedan od najlepših odgovora na životne teškoće.