Slušaj vest

Bila je to mnogo više od promocije knjige, bio je to susret ljudi koje povezuju isti grad, zajedničko odrastanje i ljubav prema književnosti.

Centralni deo večeri bilo je predstavljanje celokupnog književnog stvaralaštva Ane Ilić, jedne od najprepoznatljivijih savremenih književnih autorki sa juga Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Posebna pažnja posvećena je njenoj najnovijoj zbirci poezije „Oporavljam se od Hegela“, o kojoj se tokom programa govorilo kao o delu koje na upečatljiv način spaja lično iskustvo, filozofsku misao i poetsku emociju.

Publika je imala priliku da čuje stihove iz nekoliko Aninih pesama, kao i odlomke iz autobiografskog romana na kojem trenutno radi.

Te tekstove nadahnuto je interpretirao poznati glumac Jovan Veljković, čije je kazivanje unelo posebnu toplinu i emociju u program. Njegov nastup pokazao je koliko snažno književna reč može da odjekne kada je izgovorena sa razumevanjem i osećanjem.

Foto: Privatna arhiva

Na gitari pratio ga je Mihajlo Spasić Džimi, mladi umetnik, takođe iz Vladičinog Hana.

Spoj gnjiževnosti, glumačke interpretacije i suptilne instrumentalne muzike, stvorio je posebnu atmosferu, koja je kod publike izazvala snažne emocije i dugotrajne aplauze.

O Aninoj poeziji, književnom putu i značaju njenog stvaralaštva govorio je i književnik i satiričar Miodrag Stošić, ističući autorkinu doslednost, autentičnost i hrabrost da kroz književnost govori o temama koje se tiču svakog čoveka, dok je program vodila odnosno modelirala poznata novinarka i voditeljka Vesna Milanović!

Foto: Privatna arhiva

Posebnu draž događaju dala je činjenica da su svi učesnici programa rođeni i odrasli u Vladičinom Hanu!

Zato je ovo književno veče bilo i svojevrsni povratak korenima, uspomenama i ljudima koji su obeležili jedno vreme.

Mnogi prisutni imali su utisak da su se zajedno vratili na početak priče iz koje su potekli.

Ana Ilić autorka je pet zbirki poezije: „Pod svetlom istine“, „One zvezdane oči“, „Utrnule reči“, „Snoviđenje“ i „Oporavljam se od Hegela“.

Foto: Privatna arhiva

Njena poezija odlikuje se iskrenošću, emotivnom dubinom i prepoznatljivim autorskim glasom.

Od detinjstva se bori sa Fridrajhovom ataksijom, retkom i progresivnom neurološkom bolešću.

Uprkos brojnim izazovima, ostala je verna književnosti i pisanju, pretvarajući ličnu borbu u inspiraciju za stvaranje. Svojim delom i životnim stavom Ana Ilić svedoči o snazi duha, istrajnosti i veri da umetnost može biti jedan od najlepših odgovora na životne teškoće.