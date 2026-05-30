Edgar Moren, uticajni francuski filozof, sociolog, univerzitetski profesor i autor više od 60 knjiga, preminuo je u Parizu u 104. godini, preneli su danas francuski mediji.

Moren je rođen 1921. godine kao Edgar Nahoum u jevrejskoj porodici grčkih korena, prenosi pariski Figaro.

Kao student se pridružio francuskom Pokretu otpora protiv nacista, kasnije je postao komunista, zatim kritičar svih ideologija, a potom i jedan od najpoznatijih mislilaca svog vremena čija su iskustva rata, progona i egzistencijalne pretnje duboko oblikovala njegov naučni i folozofski rad.

Međunarodnu slavu stekao je svojom teorijom kompleksnog mišljenja kojom se usprotivio svakom obliku redukcionizma smatrajući da se stvarnost sastoji od međusobnih veza između pojedinca i društva, poretka i haosa, znanja i neizvesnosti.

Morenu je dodeljena počasna titula doktora na čak 38 stranih univerziteta, a autor je šezdesetak knjiga, od kojih su mnoge prevedene na brojne strane jezike.

Do svojih poznih godina ostao je snažan glas u intelektualnim raspravama o savremenim pitanjima, o globalizaciji, ekološkoj krizi, sukobima i ratovima.

Objavljivao je knjige o inovativnim temama kao što su moda (Les Stars, 1957), masovna kultura (L'Esprit du temps, 1962) i film (Le Cinéma ou l'homme imaginaire, 1956).

Moren je pokrenuo je široku, globalnu kontroverzu u junu 2002. godine u članku koji je koautorki objavio sa Danijelom Salenavom pariskom Mondu pod naslovom "Izrael-Palestina: Rak-rana", u kojem je osudio izraelsku politiku prema Palestincima.

Moren u tom članku tvrdi da je su jevreji, "najprogonjeniji narod u istoriji" postali progonitelji zbog čega su ga tužila udruženja Francuska-Izrael i Advokati bez granica.

Na prijemu održanom 8. jula 2021. godine u Jelisejskoj palati povodom proslave njegovog 100. rođendana, francuski predsednik Emanuel Makron ga je opisao kao "univerzalnog mislioca i čuvara planete".

Moren nije video starost kao brodolom života već kao poslednju fazu koja može posvedočiti o krhkoj veličini ljudskog stanja.

"Starost je kao stepenica uz koju se čovek penje, a ne kao stepenice kojima se spušta ka grobu", poručio je Edgar Moren.

