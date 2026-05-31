Krajem maja u Novom Sadu održana je prva redovna sednica Upravnog odbora Fondacije "Mira Banjac". Iza hladnih pravnih formulacija, rešenja APR i usvajanja poslovnika, zapravo stoji jedna duboko lična, topla i emotivna priča koja traje već nekoliko decenija, svedoči za Kurir dugogodišnji upravnik Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović. Priča o prijateljstvu, odanosti i želji da se "za života srede stvari", kako to u svom maniru, uz dim cigarete, ume da kaže sama Mira Banjac.

Kako se rodila ideja

Sve je počelo pre desetak godina na Festivalu evropskog filma na Paliću, mestu gde je Mira godinama bila zaštitni znak i predsednik Saveta (nasledivši Milenu Dravić, pre nego što će dužnost predati Dušku Kovačeviću). Upravo tamo su Radoslav Rale Zelenović i slavna glumica prvi put pokrenuli priču o njenom legatu.

Rale i Mira na Paliću Foto: Privatna arhiva

- Družili smo se i tokom godine - priseća se Zelenović i nastavlja:

- Ona i njen sin Brana su dolazili kod nas na slavu u Koraćicu, a moja pokojna supruga Vesna, naš sin Đorđe i ja išli smo kod njih na takozvani divljački ručak, tj. ručak od divljači, jer je Brana bio strastveni lovac.

Međutim, godine koje su usledile donele su teške dane i bolne gubitke. Prvo je stigla korona, a zatim je preminula Vesna Zelenović - Mirina, kako je sama govorila, najbolja prijateljica. Nedugo nakon toga desio se novi šok - iznenada je preminuo Mirin sin Brana.

- Njegova smrt nas je sve zatekla i, rekao bih, još više približila Miri u pokušajima da joj budemo od pomoći - kaže Zelenović.

U Mirinom stanu Foto: Ustupljena fotografija

U redovnim posetama koje su Miri zajednički ili pojedinačno priređivali Tanja Nježić, Miša Mogorović i Radoslav Zelenović, ponovo je rođena ideja o legatu. Ipak, u razgovorima se došlo do zaključka da je pravno i praktično svrsishodnije osnovati fondaciju. U toj početnoj fazi od ključne pomoći su bile dve stvari. Zelenović je već imao dragoceno iskustvo s formiranjem Fondacije "Ružica Sokić", pa je angažovao advokaticu Marinu Gavrilović, koja je taj proces već uspešno sprovela u delo. S druge strane, u Mirinom komšiluku, u istoj zgradi, živi advokatica Nataša Botić, koja je Miri uvek bila pri ruci. Ona je preuzela najveći deo operativnog posla u stalnom saglasju s Mirom i poštujući svaku njenu želju.

Upravitelj poznati glumac

Svi predlozi, želje i izbor ljudi koji će činiti članove fondacije potekli su direktno od Mire Banjac i danas se čuvaju kao zvanični dokumenti. Fondacija je i zvanično registrovana rešenjem APR od 1. jula 2025. godine. Za upravitelja fondacije jednoglasno je izabran proslavljeni glumac Boris Isaković, dok je predsednik Upravnog odbora Radoslav Zelenović, a zamenik Nataša Botić.

Ono što Mira Banjac ostavlja kulturi ovih prostora je nemerljivo. Reč je o karijeri dugoj više od šest decenija, sa preko 180 uloga na filmu, televiziji i u pozorištu. Vitrine njenog stana čuvaju gotovo sva najznačajnija priznanja koja postoje u umetničkim disciplinama u kojima se ogledala.

Boris Isaković Foto: Petar Aleksić



Zato fondaciju, nakon usvajanja početnih akata i planiranja popisa umetničke zaostavštine, čeka ogroman posao.

- Česti kontakti s Mirom omogućavaju nam da vidimo šta još treba uraditi na unapređenju rada. Pred nama su nove knjige, monografije, tekstovi koji će iznova sagledavati njeno stvaralaštvo, kao i nove emisije i filmovi koji će ukazivati na značaj njenog doprinosa ukupnoj kulturi, ne samo kod nas već i na bivšim jugoslovenskim prostorima - ističe Zelenović.

Dve nagrade s njenim imenom

Jedan od centralnih stubova sećanja na veliku glumicu biće vezan za Palić i Novi Sad. U bioskopu na Paliću, gde se u sklopu bioskopa "Abazija" već nalazi sala s njenim imenom, prikazivaće se njeni filmovi i organizovati događaji koji će podsećati na njen doprinos umetnosti pokretnih slika. Takođe, ustanovljene su dve nagrade koje će nositi ime Mire Banjac i koje će predstavljati ogromno priznanje za buduće stvaraoce. Jedna nagrada će se dodeljivati u Novom Sadu, najboljem studentu master studija Akademije umetnosti, a druga na Festivalu evropskog filma na Paliću.

Mira i Rale Foto: Privatna arhiva



- Trudićemo se da na sve načine opravdamo poverenje koje nam je Mira ukazala svojim izborom svakog člana fondacije koja nosi njeno ime - zaključuje Radoslav Rale Zelenović.

