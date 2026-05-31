Svetski poznata umetnica Jasmin Leviodržaće svoj drugi koncert u beogradskom Sava centru, pod nazivom "One Night Only". Na konferenciji za medije najavljen je ovaj spektakl, koji će se odigrati 6. novembra. Na pitanje sa kakvom emocijom stiže pred publiku nakon uspeha u Americi, umetnica je iskreno govorila o svom doživljaju muzike i scene:

- Uvek su to drama, tuga i sloboda. Stalno ističem da pozivam publiku u svoje ludilo. Zaista sam luda i na sceni puštam da to ludilo izađe iz mene. Mislim da ljudi to mogu da osete i da onda i sami sebi dozvole da budu slobodni sa svojim ludilom. Ako sam imala problem ili patila u životu, ja to podelim. Nemam tajni. I onda ljudi kažu: "I ona je imala problem. Ljudi su je povredili", i sve je tako slobodno i prirodno. Tako prirodno.

Sledeće godine Jasmin Levi će obeležiti 25 godina svoje bogate muzičke karijere. Govoreći o predstojećem nastupu, naglasila je koliko je on za nju drugačiji pošto se nalazi u potpuno novoj fazi života.

- Posle 22 godine promenila sam ceo svoj život. Došla sam u Beograd da tu živim sa svojom ćerkom i moj menadžment je srpski. Moj bend je nov. Čine ga samo Srbi, koji se smeju i imaju svetlost u sebi, i oni prenose tu svetlost na mene. Za mene je sada drugačije da izađem na ovu scenu jer sam u drugačijoj fazi života. Nalazim se u najsrećnijoj tački svog života. Ne znam kako da se nosim s tom srećom. Lakše mi je kad sam tužna i skrhana. Ali ja sam zaista srećna. I sada u mom životu u Srbiji, naravno, stvaram nove pesme, nove stvari, drugačiji je pristup. Imamo neka iznenađenja i čekamo taj novembar - zaključila je diva iz Izraela.

Na promociji su novinari imali prilike da čuju i njenu verziju legendarne pesme "Caruso", čime je ovom bezvremenskom delu podarila novo ruho - spoj jakih emocija, mediteranskog senzibiliteta i elegantnih simfonijskih aranžmana.

Spot za pesmu snimljen je u Veneciji, u režiji međunarodnog umetničkog tima, a producent je višestruko nagrađivani Kiper Eldridž (Kipper Eldridge), koji stoji iza nekih od najvećih hitova Stinga i Stivija Vondera. Publiku čeka i novi album sa desetak pesama.

- Igrom slučaja, obrada te pesme bila je moja ideja. Ona je ceo život volela tu numeru, ali nije se usuđivala da je otpeva jer je smatrala da je to za nju pretežak poduhvat. Jednom prilikom, dok smo bili na odmoru, spomenula mi je producenta s kojim je sarađivala pre petnaestak godina, pa smo ponovo došli do njega. On je se, naravno, odmah setio. Poslednjih godinu dana ponovo sarađujemo s njim i on je autor svih naših novih aranžmana. Radio je pesmu "Beba", novu pesmu "Kalm", koja izlazi za pet dana, kao i sve ovo što sada pripremamo za beogradski koncert - kaže za Kurir Biljana Čigoja, menadžerka umetnice.

Ko je Biljana?

Profesionalna biografija Biljane Čigoje je izuzetno bogata i direktno vezana za muziku. Ona je istaknuta menadžerka u kulturi, izvršna direktorka i organizatorka nekih od najprestižnijih muzičkih festivala u regionu.

Kroz agenciju "Stars & More", koju vodi zajedno sa Jelenom Vuksan, Biljana je zaslužna za pozicioniranje Beograda i Banjaluke na mapu svetskih muzičkih turneja. Ona je direktorka Banja Luka Fest (koji se održava na tvrđavi Kastel) i jedan od ključnih idejnih tvoraca i organizatora Belgrade River Fest na obali Save (na Platou Geozavoda / Beogradu na vodi).

Njen organizatorski potpis uvek je prepoznatljiv: izuzetno visoki produkcijski standardi, crveni tepih, elegancija i kreiranje ekskluzivnih open-air koncerata gde svetske zvezde nastupaju u intimnijoj, luksuznoj atmosferi, često uz impresivnu scenografiju i simfonijske orkestre. Dovela je u Beograd Andrea Bočelija, Nika Kejva, Džona Ledženda, a uskoro će Rikija Martina.

