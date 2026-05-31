Predstava Ateljea 212 "Moje pozorište", autorski projekat Borisa Liješevića, biće izvedena u ponedeljak na Sterijinom pozorju u Novom Sadu. U podeli su Nebojša Ilić, Ana Mandić, Vojin Ćetković, Branka Šelić, Bojan Žirović i sam autor. Boris će biti glumac, a zanimljivo je da je u Srpskoj Atini i profesor na Akademiji umetnosti.

Ovogodišnje 71. Sterijino pozorje, koje se održava od 26. maja do 3. juna 2026. godine, nosi naziv "Naše priče: Sećanja i patnja". U svom obrazloženju, selektor Svetislav Goncić napisao je da je i nakon sedam decenija od osnivanja festival ostao najvažniji pozorišni događaj u Srbiji.



- Predstava u kojoj reditelj preispituje sebe u pozorištu i u umetnosti zaista je jedinstvena, i po svojoj formi i po temi i pitanjima kojima se bavi. Ovaj samoreflektivni istraživački pristup, kroz suočavanje samog autora sa svojim sećanjima, uspomenama i glumcima na sceni, stvara potpuno novo, moje pozorište. Ritual scenskog sazrevanja i odrastanja umetničke duše, hrabro i duboko intimno, a pre svega iskreno, na sceni postaje univerzalno i važno svakom, jer se tiče svih nas koji tragamo za odgovorom na pitanje ko smo u stvari. "Moje pozorište" je potvrda istinitosti pozorišnog rituala - na sceni se ništa ne može sakriti - napisao je selektor.