Mnoge fantastične žene postale su slavne s razlogom i predstavljaju simbol epohe. A onda je tu i Merilin Monro. Zasebna kategorija. Čak i danas, gotovo šest decenija nakon smrti, njeno lice ostaje jedno od najprepoznatljivijih na svetu. Platinasti uvojci, crveni karmin, bela haljina koja se podiže iznad ventilacionog otvora, zavodljivi pogled i glas, ličnost koja je zauvek promenila pop kulturu.

On je bio sportska ikona, a ona holivudska diva, a njihova priča i dan danas je primer fatalne i neprolazne ljubavi. Foto: Profimedia


Međutim, iza svega toga nalazila se žena koju svet zapravo nije poznavao. Povodom stogodišnjice njenog rođenja, koja se obeležava 1. juna svuda u svetu, "Vulkan izdavaštvo" objavilo je luksuzno izdanje knjige "Merilin - Diva. Žena. Boginja" autorke Kjare Paskvaleti Džonson. Reč je o raskošnoj biografiji koja na 224 strane i sa više od 160 fotografija donosi priču o jednoj od najfascinantnijih žena 20. veka.

Na prvi pogled, knjiga izgleda kao elegantno kolekcionarsko izdanje posvećeno glamuru starog Holivuda. Međutim, iza pažljivo odabranih fotografija, arhivskog materijala i filmske estetike otvara se mnogo intimniji portret žene koja je čitav život pokušavala da pobegne od sopstvenog mita koji je svet o njoj stvorio.

Knjiga posebno istražuje odnos između Merilin Monro i Norme Džin, devojčice koja je proživela traumatično detinjstvo iz kog je izrasla jedna od najvećih ikona popularne kulture. Dok je Holivud u njoj video isključivo zanosnu plavušu i simbol senzualnosti, ona je opsesivno učila, čitala i pokušavala da postane ozbiljno shvaćena glumica.

Malo ljudi zna da je Merilin imala privatnu biblioteku sa više od 400 knjiga, koje su uključivale filozofiju, književnost, istoriju, psihologiju i politiku. Čitala je Dostojevskog, Frojda i Volta Vitmana, pohađala časove glume kod Lija Strazberga i godinama pokušavala da pobegne od slike "naivne plavuše" koju joj je filmska industrija nametnula.

Fotografije od kojih zastaje dah

Knjiga otkriva i detalje koji su godinama ostali deo holivudske mitologije. Možda je najzanimljivije ono što ova biografija uspeva da prikaže između redova: koliko je Merilin zapravo bila usamljena u svetu koji je od nje iznova zahtevao da bude fantazija.

- Ne zanima me novac. Samo želim da budem čudesna - govorila je.

Luksuzno izdanje knjige "Merilin - Diva. Žena. Boginja" dostupno je u svim knjižarama, a "Vulkan" je samo danas obezbedio popust od 30 odsto.

