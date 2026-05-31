Slušaj vest

Bivši basista popularnog soul benda Ronald La Prid preminuo je u 75. godini nakon „iznenadnog zdravstvenog problema” u Oklandu na Novom Zelandu.

Njegova slomljena ćerka Soraja takođe je podelila tragičnu vest na društvenim mrežama u subotu. Muzička producentkinja je izjavila: „Sa veoma teškim srcem moram da objavim da je moj otac Ronald LaPrid preminuo.”

Ronald je živeo na Novom Zelandu od 1980-ih – otprilike u isto vreme kada je napustio bend. Bio je jedan od osnivača grupe Komodors (The Commodores) zajedno sa Lajonelom Ričijem, Volterom „Klajdom” Orendžom, Vilijamom „VAK” Kingom, Milanom Vilijamsom i Tomasom Meklerijem.

Prvobitno nazvani Mistiksi (The Mystics) kada su članovi grupe bili studenti na Institutu Taskigi 1968. godine, kasnije su objavili brojne upečatljive melodije.

Ronald, poreklom iz Alabame, svirao je na 11 albuma ove grupe – učestvujući u velikim hitovima kao što su Brick House, Three Times a Lady i Easy.

Tokom godina, Ronald se pridruživao grupi na nastupima na Novom Zelandu – poslednji put svirajući sa njima na bini tokom turneje 2025. godine. Komodors su bili legendarni sastav izdavačke kuće Mautaun prodavši milione ploča tokom 1970-ih i 1980-ih. Iza LaPrida su ostali njegova supruga, dva sina i ćerka Soraja.