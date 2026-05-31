Muzej u Strazburu danas je policiji prijavio krađu banane koja je ključni deo višemilionski vrednog umetničkog dela italijanskog vizuelnog umetnika Mauricija Katelana. Nestanak voća, koje je lepljivom trakom pričvršćeno za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu "Komedijaš", primećen je u subotu, piše Frans 24.

Voćka odmah zamenjena: Krađa zbog koje je muzej prelomio i pozvao policiju

Uprava muzeja Pompidu-Mec, podružnice poznatog pariskog Centra Pompidu, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali i da je ukradena banana odmah zamenjena novom.

Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo - banana - ionako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža.

Reakcija umetnika na gladne posetioce: „Šteta što nisu pojeli i lepljivu traku“

Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili zamensku, a muzej nije podnosio tužbu. Sam umetnik Katelan tada je izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu.

Ovoga puta, međutim, muzej se odlučio na krivičnu prijavu jer počinitelj nije identifikovan, pa stoga, kako navode, "nema mogućnosti za dijalog". Dodali su i da se "ovo događa drugi put" te da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.

Od 120 hiljada do 5 miliona dolara: Skupa voćka koja mami gladne performere

Katelanovo jestivo delo, koje preispituje pojam umetnosti i njene vrednosti, izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila 120.000 dolara.

Tada je "Komedijaša" pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio "gladan". Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Džastin San je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hongkongu.

Od banane do zlatnog toaleta: Epska krađa u Čerčilovoj palati

Osim po "Komedijašu", Katelan je poznat i po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane "Amerika", koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trampu za vreme njegovog prvog mandata u Beloj kući.

Ta je instalacija ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom Kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Vinston Čerčil. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. WC šolja je navodno rastavljena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.

(Kurir.rs/Index)