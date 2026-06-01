Čuveni jugoslovenski glumac Bekim Fehmiu, rođen je na današnji dan 1936. godine u Sarajevu, au svojoj bogatoj karijeri ostvario je mnoštvo uloga, kojima je sebi obezbedio status zvezde ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već i u Evropi. U sam vrh kinematografije vinula ga je rola u filmu "Skupljači perja", nakon čega je zaigrao u brojnim ostvarenjima.

Udovica slavnog glumca Branka Katić, istakla je da je to ostvarenje i nakon 50 godina remek-delo, a da bi njen suprug, da je živ, danas verovatno stajao po strani na slavlju.

- On o sebi ne bi govorio kao o velikanu. Bilo bi mu nelagodno. Verovatno ne bi ni došao i opet bi mene poturio da idem umesto njega. Ulogom Belog Bore ušao je u svetski film. Ava Gardner je, gledajući njegove fotografije, tražila da joj bude partner. Govorila je da joj je ličio na Če Gevaru - prisetila se Branka.

Kada je u Puli premijerno prikazan film "Skupljači perja", posle projekcije bilo je organizovano druženje glumaca sa državnim vrhom, koji je predvodio Josip Broz.

Bekim, koji je kako je njegova udovicaBranka Petrić objasnila, bio je izuzetno skroman, e je malo falilo da ni ne odu na okupljanje.

- Nismo ni stigli da pričamo o njegovim impresijama o filmu. Odmah smo otišli posle prijema. Nisam stigla ni da večeram i ostala sam gladna. Bekim je već snimao "Odiseja". Molila sam ga da ostanemo još malo. U dva sata noću bili smo u automobilu - ispričala je tada Petrićeva.

Kako je glumac naveo u svojoj autobiografiji "Blistavo i strašno", na druženje je otišao jer su čelnici države oslobodili dva mesta za njega i suprugu. I to baš u blizini Tita.

I dok njegova supruga Branka razgovara sa maršalovim ličnim lekarom, Bekimu se obraća "drug Veselinov".

"Bekime, istakni svugde da si Albanac, naročito u kontaktu sa štampom", kaže mu Veselinov.

"Zar je to važno", pita iznenađeni Bekim. "I inače znaju ko sam“.

"Vrlo je važno, treba da afirmišeš albansku kulturu u Jugoslaviji", objasnio mu je uvaženi član Partije.

A onda se umešao Tito.

"Pustio to. Boga ti, dobar si dobar. Ljićiš mi na Beljmonda…"

Bekim se tada nasmejao i pitao: "Šta biste rekli, druže Tito, da ste mene gledali pre Belmonda?"

Kako je opisao u svojoj autobiografiji, Titu su se oči zacaklile, a onda je samo kratko rekao:

"Majku ti Božiju, potpuno si u pravu".

