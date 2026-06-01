Žiri međunarodne nagrade za književnost "Aleksandar Tišma" u sastavu: Ilma Rakuza (predsednica, Švajcarska), Karl-Markus Gaus (Austrija), Vladislava Gordić Petković (Srbija), Matijas Enar (Francuska) i Laslo Marton (Mađarska) doneo je odluku da ovogodišnji dobitnik nagrade bude Miljenko Jergović. Priznanje se Jergoviću dodeljuje za celokupni književni opus.

Miljenko Jergović Foto: Damir Dervišagić

U objašnjenju predloga za nagradu predsednica žirija, švajcarska književnica i kritičarka Ilma Rakuza, napisala je da je "Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i iskupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom".

Miljenko Jergović rođen je 1966. godine u Sarajevu, a od 1993. živi u selu pokraj Zagreba. Objavio je pedeset knjiga - romana, pripovedaka, poezije i eseja - koje su prevedene na trideset jezika, te danas važi za jednog od međunarodno najpoznatijih pisaca s prostora bivše Jugoslavije.

Miljenko Jergović Foto: Foto: Ivo Posavec

Podsećamo, u najužem izboru bilo je pet poznatih evropskih pisaca: Miljenko Jergović, Georgi Gospodinov, Slobodan Šnajder, Huan Gabrijel Vaskez i Lea Ipi. Međunarodnu nagradu za književnost "Aleksandar Tišma" dodeljuje Fondacija Aleksandar Tišma koja, pored afirmacije i popularizacije ličnosti književnika i akademika Aleksandra Tišme u svetu, nastoji da našu književnost i kulturu što bolje umreži sa svetskom.

