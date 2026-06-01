Legendarna Rialda Kadrić Šebek, koja se proslavila ulogom Marije u kultnom serijalu "Žikina dinastija", rođena je na današnji dan 1963. godine. Srpska glumica je iznenada preminula u 58. godini, 25. januara 2021. godine u Atini, a kako su tada preneli mediji, umrla je na ulici od srčanog udara.

Slavna glumica napustila je Beograd davne 1986. godine i skoro tri decenije nije se vratila u rodni grad. Rialda je tada podelila s javnošću potresnu ispovest da je tokom rata koji je početkom devedesetih zadesio Jugoslaviju, 1991. godine iznenada preminula njena majka, na isti način kao i sama glumica 30 godina kasnije.

- Bila sam u Londonu na usavršavanju jezika. Tog 16. januara 1991. godine, kada je počeo rat u Zalivu, moja majka je iznenada preminula na ulici u Beogradu. Sedela sam u stanu u Londonu, gledala vesti, slušala o početku rata, kada me je zatekla ta vest. Aerodrom je bio zatvoren i nisam imala načina da se vratim kući. Jako sam bila vezana za svoju majku, a pošto nje više nije bilo, a rat i u bivšoj Jugoslaviji širio se celom zemljom, rešila sam da ostanem u Londonu i tamo počnem neki novi život - rekla je Rialda u emisiji "Balkanskom ulicom", koja nikada nije prebolela majčinu smrt, a proročki, doživela je to isto.

Rialda dolazi iz meštovite porodice, a o svom poreklu govorila je u pomenutoj emisiji:

- Prvo pitanje koje postavljaju sada u vreme raspada Jugoslavije je koje ste nacionalnosti. Dozvolite da vam predstavim svoje korene, moj deda bio je Rus, majka Srpkinja, a otac musliman, odrasla sam u Srbiji. Udata sam za čoveka koji ima srpske, mađarske, hrvatske i jevrejske korene, sebe predstavlja kao osobu koja je budala jer sebe još smatra Jugoslovenom - rekla je Rialda tom prilikom, a to su retke prilike kada je govorila o svom privatnom životu.

Pekla je zanat sa Dragomirom Bojanićem Gidrom, Darom Čalenić, Markom Todorovićem i Jelenom Žigon. Njen partner u serijalu bio je Vladimir Petrović, kome je to takođe prva velika uloga. Mariju Todorović, kasnije Pavlović je igrala ukupno osam puta.

- Rialda i Vlada su bili dobri bez obzira na to što nisu profesionalci. Kad su porasli, mogli smo da ih zamenimo, ali nije bilo potrebe, jer su bili dobri - rekao je ranije za Kurir Jovan Marković, koji je idejni tvorac serijala.

Rialda je ispričala da je lik Marije po prvi put igrala kada je imala samo 13-14 godina, i navela da je prvi poljubac u životu imala upravo u ovom legendarnom filmskom ostvarenju sa 8 godina starijim Vladimirom Petrovićem.

- Prvi put sam se u životu poljubila pred filmskim kamerama. I naravno da sam ja tu glumila zrelost, jer sam ja htela da pokažem da ja to sve znam. Ne savetujem, probajte bez filmskih kamera - rekla je tada glumica.

- To što sam ja možda izgledala zrelije, ili što neko dete i danas može da deluje zrelije, ili intelektualno, ne znači da emotivno to može da isprati - ispričala je u emisiji "Balkanskom ulicom".

Još jedna zanimljiva slučajnost vezana je za godine legendarne Rialde u odnosu na sina. U vreme snimanja "Šta se zgodi kad se ljubav rodi” (1984) imala je samo 20 godina, a tumačila je majku Miši od nekih 14-15 godina, koga je tada igrao Nikola Kojo. U sledećem nastavku, koji je sniman 1985 godine, ona je imala nepune 22 godine, dok lik Miše više uopšte nije tinejdžer. Dakle, njih dvoje su praktično bili vršnjaci, ali je uprkos tome ona u tri filma glumila njegovu majku.

U "Drugoj Žikinoj dinastiji” (1986) ona ima 23, mada na ekranu to uopšte tako ne deluje, dok je Miša već zagazio u dvadesete, s obzirom da Marija Bobi na samom početku kaže da ima sina koji završava fakultet (Petrović je u tom trenutku inače imao 31 godinu). Drugim rečima, i fiktivni Miša Pavlović je bio vršnjak sa stvarnom Rialdom Kadrić.

Ovo je posledica toga, što je serijal za neke glumce vremenski napredovao brže od njihovog starenja, a za druge sporije. Bilo je nezamislivo da Mariju igra bilo ko sem Rialde, koja je na platnu morala da ostari oko 25 godina za svega devet, dok su Mišu pre Koja tumačili Mihailo Jevtić i Boris Milivojević zato što je lik stario brže nego glumci.

Odlazak u London

Odigrala je još nekoliko manjih uloga, a od početka 90-ih godina nestala je sa ekrana. Povukla se iz glume i posvetila drugoj ljubavi - psihologiji.

Kako bi usavršila znanje engleskog jezika 1984. godine je prvi put boravila u Londonu. Put ju je ponovo odveo u englesku prestonicu dve godine kasnije, ali tada je ostala više od 30 godina. Tamo se zaposlila i udala, a zbog te ljubavi je bila spremna da ostavi sve, napusti Srbiju zauvek i odustane od glumačke karijere. U Velikoj Britaniji je prvo radila kao novinarka i reporterka, a potom se specijalizovala za psihoanalizu i postala licencirani psihoterapeut. Tim poslom se bavila od polovine 2000-ih godina.

- Moja uloga je da stupim u kontakt sa klijentom u dijalog, istovremeno prateći dinamiku terapijskog odnosa i kako se nesvesni fenomeni manifestuju u tom kontekstu. Cenim da preduzimanje prvog koraka može biti zbunjujuće. Zbog toga smatram važnim naglasiti da je najmanje što možete očekivati pristup bez osude, stroga poverljivost i mogućnost razgovora u sigurnom okruženju - navela je u opisu svog načina rada Rialda.

Poslednja uloga

Poslednji film koji je Rialda snimila je bila drama Milana Jelića "Čudna noć". Na pitanje novinara zašto je prekinula perspektivnu glumačku karijeru, ona je odgovorila da je to bio mladalački eksperiment i da je posao psihoterapeuta nešto u čemu zaista uživa. U poslednjem filmskom kadru partner joj je bio zvezda "Harija Potera" Predrag Peđa Bjelac.

- Rialda Kadrić, zagonetna i magična, snimano daleke 1989. Film "Čudna noć", ozbiljna drama režisera Milana Jelića, koji je većinom snimao lagane komedije. Poslednji zajednički Pulski festival 1990. Bivši život - ove reči uputio je medijima Bjelac, nedugo nakon njene smrti.

Boba o Mariji

Za smrt Rialde Kadrić 2021. godine njen filmski partner Vladimir Petrović saznao je iz medija:

– O Rialdinom odlasku saznao sam na društvenim mrežama. Bio je to grom iz vedra neba. Internet je u trenutku bio preplavljen njenim fotografijama. Bio sam iznenađen i dirnut količinom objava i brojem poruka i poziva sa svih strana – rekao je Petrović za "Novu".

"Žikina dinastija“ u kojoj su glumili postala je svojevrstan fenomen u našoj kinematografiji.

– Očigledno da su ti naši filmovi aktuelni i danas i da su obeležili i našu i mnoge naredne generacije. Rialda i ja smo delili mišljenje da su "Lude godine" najkvalitetniji od tih snimljenih filmova. Bio je više drama nego komedija, s ozbiljnom temom maloletničke trudnoće – priča Vlada.

On se prisetio da snimanje nije bilo lako ni njemu ni njoj.

– Rialda je tada bila maloletna, cela ekipa ju je pazila kao malo vode na dlanu. Mnogo godina kasnije sam od nje saznao da su njeni prvi poljupci u životu, zapravo bili filmski i to od Bobe.

Po njegovim rečima, nisu se privatno družili jer je tada bila značajna razlika u godinama, a posle je vrlo brzo otišla u inostranstvo.

– Bili smo u dobrim odnosima, ali retko smo se viđali što je i normalno jer ona nije živela u Srbiji. Naš poslednji susret bio je prošlog leta u Beogradu, a okupila nas je vest o snimanju filma “Luda godina“, novog nastavka ovog serijala. Rialda se tome veoma radovala. Iskreno, ne mogu ni da zamislim kako će taj novi film izgledati bez nje – zaključio je Petrović, koji nije znao da je Rialda bila u Atini, ali to ga nije čudilo jer je bila svetski putnik.

