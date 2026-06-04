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Oko čuvenog Džonija Vajsmilera su se do kraja njegovog života "lomila koplja" jer nisu mogli da se dogovore da li je Srbin ili Rumun, iako je poznato da je rođen u Banatu.

Spor se vodi oko toga da li je njegovo rodno mesto selo Međa gde je dignut i spomenik ili selo Frajdorf u današnoj Rumuniji.

Džoni Vajsmiler Foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia

Međutim, istina je da je Vajsmiler imao nemačko poreklo, a rođen je kao Peter Johan Vajsmiler. Kasnije, umesto Johan, uzima ime Džon, a ostalo je istorija.

Interesantno je da je Vajsmiler pre holivudske slave postavio 67 plivačkih svetskih rekorda, od čega je pet zlatnih olimpijskih medalja, iako je sve to ostalo u senci Tarzana.

A do ove uloge došao je slučajno. Producenti su želeli nekoga ko će izgledom i pokretima delovati kao "prirodni čovek iz džungle", a ne klasično školovanog glumca, a zbog atletskog tela, ali i harizme, Vajsmiler je bio idealan izbor.

Njegov debi u filmu "Tarzan the Ape Man" iz 1932. godine pokazao se kao pun pogodak. Publika je odmah prihvatila Vajsmilera kao Tarzana, a njegov glas, fizička pojava i legendarni Tarzanov krik postali su zaštitni znak lika.

Uloga ga je lansirala u filmsku istoriju, a on je Tarzana tumačio u ukupno 12 filmova, postavši najpoznatiji i najdugovečniji Tarzan zlatnog doba Holivuda.

1/5 Vidi galeriju Džoni Vajsmiler Foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia, Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia, FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Nažalost, Milerovi problemi počeli su još 1974. kada je slomio kuk i nogu, a nekoliko godina kasnije doživeo je nekoliko moždanih udara. Imao je i velike probleme sa srcem pa je poslednje godine života proveo u bolnici u Las Vegasu.

Direktor bolnice se žalio na njega jer je plašio pacijente imitirajući Tarzana usred noći. Preminuo je u Akapulku, a na sahrani su mu pustili tri puta Tarzana, što je navodno bio jedan od njegovih zahteva.

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