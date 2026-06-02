Nacionalni ansambl "Kolo" imaće deset nastupa u narednih 35 dana. U okviru turneje "Kolodrom", "Kolo" će nastupiti u osam gradova. Prvi nastup zakazan je već za večeras na Niškoj tvrđavi sa početkom od 21 sat. Nakon toga, 9. juna "Kolo" nastupa u Domu kulture u Prijepolju, od 20 sati.

Dan kasnije, 10. juna, održaće se koncert u Užicu, povodom 80. godina Narodnog muzeja od 20.00 sati. Sedam dana kasnije, 17. juna, u nastupu "Kola" uživaće publika u Prijedoru. Koncert će se održati u Letnjoj bašti kina Kozara, od 20.30 sati. Sutradan, 18. juna, održaće se koncrt u sportskoj dvorani u Novom Gradu, takođe od 20.30 sati.

Uvek orni za nastupe

Posle dva nastupa u Republici Srpskoj, ponovo slede nastupi u gradovima Srbije. U ponedeljak, 22. juna od 19 sati "Kolo" nastupa u Sportsko-kulturnom centru u Obrenovcu. Zatim sledi koncert u Beogradu u Kulturnom centru "Vlada Divljan" 26. Juna sa početkom u 20 časova, a 29. juna održaće se koncert na Gradskom trgu u Leskovcu od 21. čas. Nacionalni ansambl "Kolo" nastupiće i u Aranđelovcu 4. jula na tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji "Zvuci od mermera".

