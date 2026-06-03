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Anica Dobra, jedna od najvoljenijih glumica sa ovih prostora, danas, 3. juna, slavi 63. rođendan. Njena karijera traje decenijama, a publika je pamti po ulogama koje su uvek nosile posebnu energiju, šarm, toplinu i onu retku glumačku lakoću koja se ne uči, već se nosi u sebi.

Anica Dobra na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Ipak, iza velikih uloga često stoje i susreti koji obeleže čoveka za ceo život. Jedan takav susret Anica Dobra imala je sa Milenom Dravić i Draganom Nikolićem, glumačkim parom čija je ljubav odavno prerasla okvire filma i pozorišta i postala deo kolektivnog sećanja.

Milena i Gaga nisu imali decu, ali su mnogima bili mnogo više od slavnih kolega. Za mlade glumce, prijatelje i ljude koji su im bili bliski, njihov dom bio je mesto na kojem se dobijala podrška, savet, ručak, osmeh i osećaj da pripadaš.

Anica Dobra na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Dan kada su Milena i Gaga poželeli da „usvoje“ Anicu

Anica Dobra je jednom prilikom ispričala uspomenu iz vremena kada je bila mlada glumica na početku puta. U toj priči ima mnogo duha, ali i mnogo nežnosti, baš onakve kakva se vezivala za Milenu Dravić i Dragana Nikolića.

„Gaga zove Milenu i kaže joj: 'Spremi ručak, dovodim ti jednu malu, luda je kao mi. Treba da je usvojimo, moći će da nas izdržava'“, ispričala je Anica sa osmehom, prisećajući se tog dana.

U toj jednoj rečenici stalo je sve ono zbog čega su ih ljudi voleli: humor, spontanost, toplina i sposobnost da nekoga odmah prime kao svog.

Pogledajte u galeriji fotografije omiljenog glumačkog para:

1/12 Vidi galeriju Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Petar đorđević, Printscreen/RTS

„I Milena, naravno, spremi ručak. Kad sam stigla, oboje su mi izručili svoje tanjire u moj. Tako su me 'nahranili' i duhovno i bukvalno.“

Poklon koji se ne meri materijalnom vrednošću

Milena Dravić nije Anici poklonila samo pažnju i prijateljstvo. Kasnije joj je dala i nešto što za nju ima posebnu, gotovo simboličnu vrednost - dva kostima iz kultne emisije „Obraz uz obraz“.

„Milena mi je kasnije poklonila dva kostima iz 'Obraza u obraz'. To nije obična odeća, to je muzejska vrednost, komadi duše koje čuvam i s vremena na vreme nosim, recimo kad igram predstavu 'Brod plovi za Beograd'“, rekla je Anica.

U slučaju Milene i Gage, sve što su davali imalo je neku posebnu toplinu. Čak i kada je bilo izgovoreno kroz šalu, iza toga je stajala stvarna potreba da se neko podrži, ohrabri i uvede u svet u kojem umetnost nije samo posao, već način života.

Milena Dravić i Dragan Nikolić u emisiji Obraz uz obraz Foto: Printscreen/RTS

„Još pričamo. I još dobijamo znakove…“

Anica Dobra je o Mileni i Draganu govorila sa retkom nežnošću, bez patetike, ali sa osećajem da neki ljudi nikada ne odlaze potpuno.

„Ne mogu ja ni o kome ko je otišao da pričam u prošlom vremenu. Jer, još pričamo. I još dobijamo znakove…“

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