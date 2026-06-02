Novi dugometražni igrani film reditelja Miroslava Terzića, "3 nedelje posle", imaće svoju svetsku premijeru u okviru takmičarskog programa 60. Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima, jednog od najznačajnijih evropskih filmskih festivala i jedinog festivala A kategorije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Film „Ekskurzija“ Miroslava Terzića nagrađen HBO Award nagradom u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, "3 nedelje posle" donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

"Deca nisu odvojena od sveta odraslih; ona ga posmatraju i upijaju. Zato priča ovog filma nije samo priča o vršnjačkom nasilju. Ona govori o društvu koje je postepeno naviklo na nasilje i prestalo da primećuje njegove posledice. Kao kada požar tinja oko nas toliko dugo da ga više ni ne vidimo, a zapravo smo u njemu već odavno", rekao je reditelj Miroslav Terzić.

Miroslav Terzić jedan je od najznačajnijih savremenih srpskih filmskih autora. Njegovi filmovi „Ustanička ulica“ i „Šavovi“ premijerno su prikazani na uglednim međunarodnim festivalima i osvojili brojne domaće i međunarodne nagrade. Glavne uloge tumače mladi glumci Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Hrvanović i Andrija Marković, uz podršku istaknutih glumaca Tihane Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića.

Film je produciran u kući This and That Productions iz Beograda, a realizovan je uz podršku Filmskog centra Srbije, Cineworld fonda Luksemburga, Nacionalnog filmskog centra Bugarske, Ministarstva kulture Italije, Hrvatskog audiovizuelnog centra i programa Creative Europe MEDIA. Pre svetske premijere u Karlovim Varima, film je već privukao pažnju filmske industrije osvojivši HBO nagradu na CineLink Industry Days programu Sarajevo Film Festivala, jednom od najznačajnijih regionalnih događaja za filmske profesionalce.

Uvrštavanje filma u takmičarski program Karlovih Vari predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja koje je domaći film ostvario ove godine, ali i potvrdu kvaliteta savremene srpske i regionalne kinematografije.

Svetska premijera filma biće održana tokom jubilarnog, 60. izdanja festivala u Karlovim Varima, koji se ove godine održava od 3. do 11. jula 2026. godine.

