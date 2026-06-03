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Za sam kraj 157. sezone Narodno pozorište u Beogradu priprema pravu baletsku poslasticu - "Grka Zorbu". Premijera u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova zakazana je za 11. jun u 19 časova.

Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazancakisa "Grk Zorba: Život i narav Aleksisa Zorbe" i uz nezaboravnu muziku slavnog kompozitora Mikisa Teodorakisa, koja ovom delu daje prepoznatljiv grčki i mediteranski kolorit, uključujući čuvenu temu "Zorba's Dance", koja je postala simbol sirtakija.

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Narodno pozorište u Beogradu nekada Foto: Printscreen/kaldrma.rs, printscreem/youtube/Fragmenti prošlosti


- Postavljati koreografiju za predstavu u kojoj sam nekada igrao Jorgosa Zorbasa za mene je istovremeno veliki izazov i privilegija. Neizbežno se javlja i doza nostalgije, jer me rad na predstavi vraća u vreme kad sam i sam bio na sceni u toj ulozi, a igrati Zorbasa bilo je jedno od najlepših i najispunjenijih umetničkih iskustava u mojoj karijeri. Danas mi je najveće zadovoljstvo da to iskustvo prenesem novoj generaciji igrača, ostavljajući im prostor da pronađu svog Zorbasa i unesu novu energiju u predstavu - kaže Kostjukov.

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Foto: Nebojša Mandić


Prva repriza je dan kasnije, 12. juna, a do kraja meseca će "Grk Zorba" biti izveden na Velikoj sceni još dva puta - 15. i 16. juna, dok će 19. juna biti gostovanje u Narodnom pozorištu u Užicu.

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