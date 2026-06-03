

- Postavljati koreografiju za predstavu u kojoj sam nekada igrao Jorgosa Zorbasa za mene je istovremeno veliki izazov i privilegija. Neizbežno se javlja i doza nostalgije, jer me rad na predstavi vraća u vreme kad sam i sam bio na sceni u toj ulozi, a igrati Zorbasa bilo je jedno od najlepših i najispunjenijih umetničkih iskustava u mojoj karijeri. Danas mi je najveće zadovoljstvo da to iskustvo prenesem novoj generaciji igrača, ostavljajući im prostor da pronađu svog Zorbasa i unesu novu energiju u predstavu - kaže Kostjukov.