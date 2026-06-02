Nakon prodaje kompleta, počela je prodaja pojedinačnih ulaznica za 34. Pozorišni maraton, koji će biti održan 10, 11, 12. i 13. juna u Narodnom pozorištu Sombor, pod sloganom "Bolji život". Festival traje četiri dana i na njemu vas očekuje 17 programa, od toga 10 večernjih predstava i tri predstave za decu, kao i izložbe, predavanja, radionice i koncert!

Vojin Ćetković najbolji glumac na PIP festivalu



Trideset i četvrto izdanje Pozorišnog maratona biće svečano otvoreno 11. juna u 18.30 časova predstavom Ateljea 212 "Moje pozorište", autorskim projektom Borisa Liješevića. Dan ranije, 10. juna, gost kolega iz Sombora je Kruševačko pozorište, koje će u 11.00 časova izvesti predstavu za decu "Ružno pače" po bajci Hansa Kristijana Andersena, u adaptaciji i po tekstu Nataše Ilić i režiji Zorana Lozančića, a u 19.00 časova na Velikoj sceni igra se "Mati", predstava po drami "Kosovski mit" Svetlane Slapšak, u adaptaciji i režiji Marka Torlakovića.

U ostalim festivalskim danima ugostićemo: Novosadsko pozorište sa predstavom CABARET PICCOLO GRANDE – UTOPIJA, u režiji Andraša Urbana; Kraljevsko pozorište “Zetski dom” sa Cetinja sa predstavom ĐEKNA (tekst: Miodrag Karadžić i Živko Nikolić, režija: Mirko Radonjić); Malo pozorište “Duško Radović”, sa predstavom MALA FRIDA (tekst: Jelena Kovačić, režija: Đurđa Tešić) i predstavom AKO PČELE NESTANU SA LICA ZEMLJE (tekst: Tijana Grumić, režija; Anja Suša); Kazalište Kerempuh iz Zagreba, sa predstavom SVE ZBOG JEDNOG IMENA (Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière); monodramu Sare Simović KROTKA, pozorišta Promena; Pozorište mladih Novi Sad, sa lutkarskom predstavom za decu IVICA I MARICA, (tekst: Teodora Marković, režija: Slobodan Ninković); Jugoslovensko dramsko pozorište sa predstavom SLIKA DORIJANA GREJA, Oskara Vajlda, u dramatizaciji i režiji Nataše Radulović; autorski projekat neformalne grupe “Šabačko pozorište o koncu” OVO NIJE PREDSTAVA.

Pred samo zatvaranje 34. Pozorišnog maratona, očekuje nas nastup Dude Buržujke, u Kabereu, u subotu, 13. juna, u 22.00 časa.



