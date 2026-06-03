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Završava se večeras dodelom nagrada 71. Sterijino pozorje u Novom Sadu koje je počelo 26. maja. Stručni žiri je tokom takmičarske selekcije pogledao osam predstava, a odluke donete na završnoj sednici 2. juna godine potvrdile su apsolutnu dominaciju beogradskog Ateljea 212.

Osam nagrada za Atelje 212

Predstava "Moje pozorište", autorski projekat Borisa Liješevića u produkciji Ateljea 212 iz Beograda, proglašena je za najbolju na ovogodišnjem festivalu i osvojila je ukupno osam priznanja.

- Predstava "Moje pozorište" Borisa Liješevića je veliki događaj za Atelje 212, koje postoji sve ove decenije upravo kao mesto početaka novih pravaca, ne samo kroz savremene komade već i kroz formiranje Bitefa, festivala novih pozorišnih tendencija. Ova predstava je deo tog nasleđa koje smo želeli da sledimo. "Potrebne su nove forme", napisao je Čehov, tvorac modernog pozorišta. Ova misao odzvanja više od jednog veka i čini mi se da je važna u svakom vremenu - izjavila je ranije za Kurir nova upravnica Gordana Goncić, čiji je nen prvi komad postavljen na repertoar.

Foto: Nemanja Nikolić

- Za nas je značajno što smo uradili ovakav iskorak u formi. Autofikcija je odavno novi važan pravac u literaturi, a predstava "Moje pozorište" utemeljuje taj pristup u teatru. I obara nas s nogu svojom iskrenošću, nežnošću, ali i hrabrošću.

Kako je sve počelo

1/5 Vidi galeriju Moje pozorište prva proba Foto: Anđa Brstina

Ova predstava je odnela sledeće nagrade:

- Sterijina nagrada za najbolju predstavu - dodeljena autorskom projektu "Moje pozorište" jednoglasnom odlukom.

- Sterijina nagrada za režiju - dobio ju je Boris Liješević većinom glasova.

- Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje - dodeljena Vojinu Ćetkoviću jednoglasno.

- Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje - dodeljena Ani Mandić jednoglasno.

- Sterijina nagrada za dramaturgiju - dobio ju je Dimitrije Kokanov jednoglasno.

- Sterijina nagrada za scenski pokret - dobio ju je Deneš Debrei za rad na ovoj predstavi, kao i na ostvarenju "Zašto se smeje?".

- Sterijina nagrada Okruglog stola kritike "Dejan Penčić Poljanski" za najbolju predstavu - dodeljena većinom glasova ostvarenju "Moje pozorište".

- Nagrada producentske kuće "SCOMEDIASCO" za epizodu - jednoglasno je pripala Vojinu Ćetkoviću za ulogu Oca u ovoj predstavi.

Predstava Ričard II u režiji Borisa Liješevića Foto: JDP/Svetlana Paroški

Ostale Sterijine nagrade

Pored Ateljea 212, priznanja su dodeljena i drugim istaknutim pozorišnim stvaraocima:

Dušan Kovačević i Nenad Jezdić Foto: Marko Karović



- Sterijina nagrada za tekst savremene drame: Dušan Kovačević za tekst "Profesionalac" (Zvezdara teatar Beograd).

- Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje: Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi "Profesionalac" (Zvezdara teatar Beograd).



- Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje: Bojana Milanović za ulogu u predstavi "Gospa Nola" (Srpsko narodno pozorište Novi Sad).

Foto: Promo/Marija Erdelj

- Sterijina nagrada za scenografsko ostvarenje: Zorana Petrov za predstavu "Gospođa ministarka" (Slovensko narodno gledališče Maribor).

- Sterijina nagrada za kostimografsko ostvarenje: Leo Kulaš za predstavu "Gospođa ministarka" (Slovensko narodno gledališče Maribor).

- Sterijina nagrada za originalnu scensku muziku: Nevena Glušica u predstavi "Gospođa ministarka" (Slovensko narodno gledališče Maribor).

- Sterijina nagrada za scenski govor: Đorđe Marković u predstavi "Gospa Nola" (Srpsko narodno pozorište Novi Sad).

Predstava Bez buke od dva do šest Foto: Nebojša Babić



- Nagrada za najbolju mladu glumicu (Fond "Dara Darinka Čalenić"): Iva Milanović za ulogu u predstavi "Bez buke od dva do šest" (Hartefakt kuća Beograd).

- Nagrada za najboljeg mladog glumca (Fond "Dara Darinka Čalenić"): Aleksandar Ristoski za ulogu u predstavi "Zašto se smeje?" (Narodno pozorište Sombor) .

Zašto se smeje Foto: Milan Đurđević

- Specijalna Sterijina nagrada: Đorđe Nešović za autorski projekat "Zašto se smeje?" (Narodno pozorište Sombor) .

- Sterijina nagrada za teatrologiju "Jovan Hristić": Snežana Kalinić za studiju Granice mogućeg i moguće granice u distopijskim dramama 20. veka.

Nagrada publike i ostala priznanja

Nagradu publike 71. Sterijinog pozorja za najbolju predstavu odnelo je ostvarenje "Profesionalac" (Zvezdara teatar Beograd), sa najvišom prosečnom ocenom 4,77. Odmah iza nje, po glasovima publike, našla se predstava "Moje pozorište" sa ocenom 4,72.

Foto: Jakov Simović

- Nagrada za glumačku bravuru "Zoran Radmilović": Aleksandar Ristoski za ulogu u predstavi "Zašto se smeje".

- Nagrada "Dnevnika" za umetničko ostvarenje: Mija Simonović Aranđelović za ulogu u predstavi "Gospa Nola".



Žiri ovogodišnjeg Sterijinog pozorja radio je u sastavu: Andraš Urban (predsednik), Ksenija Radulović, Mirjana Gardinovački, Tatjana Dadić Dinulović i Dejan Dukovski.

Bonus video: Pozorište lutaka "Pinokio"