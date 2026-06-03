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Ljubitelji domaće televizijske produkcije imali su priliku da tokom minulih sedmica na talasima Javnog servisa prate ekranizaciju romana čuvene spisateljice Milice Jakovljević Mir-Jam, pod nazivom "Greh njene majke". Finale ove ljubavne drame, koju autorski potpisuje reditelj Zdravko Šotra, prikazano je u petak, 29. maja. Međutim, dramski program na Prvom kanalu RTS-a se nastavlja, pošto je već obelodanjeno koje ostvarenje zauzima ovaj atraktivan televizijski termin.

Tako se od 1. juna pred publiku stiže serija "Nepobedivo srce". Ovu televizijsku priču takođe je režirao afirmisani Zdravko Šotra, a scenario je iznova inspirisan literarnim motivima popularne književnice. Gledaoci će u glavnoj ulozi ponovo gledati glumca Ivana Bosiljčića.

Ivan Bosiljčić i Sloboda Mićalović u seriji Nepobedivo srce Foto: Printscreen Youtube RTS

Radnja nove serije i tajne porodice Novaković

Okosnica priče "Nepobedivo srce" vrti se oko Miroslava, mladića čija harizma i beskrajno strpljenje uspevaju da slome otpor nepoverljivog i paranoičnog Staše, pretvarajući ga u vernog druga i uzornog đaka. Ipak, Miroslavljev ulazak u raskošni dom porodice Novaković unosi potpuno novu i nepredvidivu energiju. Njegov susret sa Milenom, naslednicom imućnog Alekse, prerašće u vatrenu i naizgled neostvarivu ljubavnu romansu koja će iz epizode u epizodu držati pažnju televizijske publike.

Svi koji žele da isprate ovaj uzbudljivi televizijski format mogu to činiti svakog radnog dana na Prvom programu RTS u stalnom večernjem terminu od 20 časova.

Život legendarne Nede

Sa druge strane, glumica Ivana Jovanović, koju šira javnost najpre pamti po roli Nede u melodrami "Greh njene majke", odavno je napustila granice Srbije. Njena trenutna adresa nalazi se sa druge strane okeana.

Pogledajte fotografije Ivane Jovanović:

1/5 Vidi galeriju Ivana Jovanović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Printscreen/RTS

"Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše," istakla je u jednom od svojih ranijih obraćanja javnosti ova dramska umetnica, opisujući svoju svakodnevicu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pogledajte video: Ivan Bosiljčić i Sloboda Mićalović pevaju