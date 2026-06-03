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Jugoslovenska kinoteka tradicionalno proslavlja svoj dan 6. juna, čime se obeležava njen 77. rođendan. Ovaj datum je simbolično odabran u znak sećanja na prvu filmsku projekciju održanu 1896. godine u kafani "Zlatni krst" na Terazijama, što je ujedno bila prva projekcija ne samo u Srbiji već i na Balkanu. Godina 2026. je posebno značajna jer se navršava tačno 130 godina od tog istorijskog događaja. Kao najviše priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, Kinoteka dodeljuje Zlatni pečat. Ovogodišnji laureat je velikan jugoslovenskog i srpskog filma, renesansna ličnost reditelj, scenarista, teoretičar i profesor, Bora Drašković.

Foto: Jelena Obradović

Nagrada mu se dodeljuje za vrhunske rezultate u kinematografiji i dela koja, iako često prikazuju konfliktne situacije, uvek nose duboku humanističku poruku. Priznanje će mu biti svečano uručeno 6. juna, najavio je v. d. direktora Saša Erdeljanović, na konferenciji za medije, a tada počinje i Festival nitratnog filma. Tokom prethodne godine, Jugoslovenska kinoteka je sprovela brojne aktivnosti na zaštiti i unapređenju filmske građe i infrastrukture:

Foto: Marina Lopičić

- Izvršena je sanacija podzemnog hodnika koji povezuje novu zgradu sa starom, saniran je deo ravnog krova novog magacina za filmove u boji, kao i popravka fasade na upravnoj zgradi. Arhiv je obogaćen materijalima muzičke produkcije "Diskos" (preko 150 reklama i spotova na filmskoj traci). Od posebne je važnosti pronalazak fonda distributerske kuće "Bandur film" u napuštenoj fabrici u Lapovu, odakle je spaseno oko 50 dobro očuvanih kopija. Pooštrena je i praksa obavezne predaje filmskih materijala, pa su ih predali brojni producenti i distributeri - rekao je Erdeljanović.

Foto: Jugoslovenska Kinoteka

On je najavio i nove velike izložbe i otvaranje legata Bekima Fehmiua.

- Već krajem ovog meseca, 29. juna, imaćemo otvaranje izložbe posvećene Pavlu Vuisiću, koji je takođe rođen pre 100 godina, a u decembru je stogodišnjica rođenja Steve Žigona i takođe ćemo imati postavku povodom njegove godišnjice. Preuzeti su značajni materijali, među kojima su dela scenografa Vladislava Lašića, deo kolekcije i ličnih predmeta profesora Marka Bapca, fond amaterskih filmova Marije Savin i zaostavština umetnice Bojane Andrić. U planu je otvaranje legata Aleksandra Saše Petrovića u zgradi Stare biblioteke u Knez Mihailovoj, kao i preuzimanje legata Bekima Fehmiua, dobijenog od njegove suprug Branke Petrić - objasnio je upravnik Državnog audio-vizuelnog arhiva Srbije.

Stevo Žigon u Otpisanima Foto: Printscreen/Youtube

Novo izdanje Festivala nitratnog trajaće od 6. do 15. juna. Zbog renoviranja Muzeja Jugoslovenske kinoteke, projekcije su reorganizovane. Biće prikazano 58 filmova iz 23 nacionalne kinematografije, koji obuhvataju sve žanrove osim vesterna. Festival će ugostiti oko 40 gostiju iz 18 zemalja, uključujući direktore inostranih kinoteka. Skoro 90 odsto filmova imaće svoju srpsku premijeru, a reč je o dosad izgubljenim, nedavno restaurisanim remek-delima (autora poput Bilija Vajldera, Roberta Roselinija i Luisa Bunjuela).

Aleksandar i Draga Foto: Colin Waters / Alamy / Alamy / Profimedia

- Na otvaranju će biti prikazan prvi strani film o Srbiji i srpskom narodu iz 1903. godine "Ubistvo srpske kraljevske porodice", koji je bio izgubljen više od 100 godina pre nego što je nedavno pronađen u Španiji. Snimljen je dva dana posle ubistva i traje samo dva minuta. Takođe, biće prikazana restaurisana kolekcija filmova braće Limijer, koju je priredio Tijeri Fremo. Festival zatvara film Luisa Bunjuela "Reka i smrt", s tematikom krvne osvete - zaključio je Erdeljanović.

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