Sterijino pozorje se ove godine održalo po 71. put u Novom Sadu od 26.maja do 3. juna. U takmičarskoj selekciji je bilo osam predstava, a među njima i "Profesionalac", Dušana Kovačevića, u produkciji našeg pozorišta, kojoj su pripale tri nagrade, saopštili su iz Zvezdare.

Foto: Marko Karović

"Profesionalac" je osvojio srca publike s najvišom prosečnom ocenom 4,77, nagrađen je Nenad Jezdić i dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević. Kovačeviću je ovo peta nagrada na najvećem pozorišnom festivalu. Očekivalo se da će žiri nagraditi neki novi dramski tekst, a ne pozorišni klasik.

Miroslav Radonjić Foto: Privatna arhiva



- Dodela nagrade za najbolji test Dušanu Kovačeviću nije presedan. Naime, 1976. godine Ljubomir Simović nije dobio Sterijinu nagradu za "Čudo u Šarganu" Ateljea 212, u režiji Mire Trailović, već tek 1993. godine, kada je predstavu režirao Egon Savin, a u produkciji Srpskog narodnog pozorišta. Bilo je još nekoliko sličnih slučajeva, kada praizvedbe nisu nagrađivane, već druga ili treće postavka teksta, ali su ovo najupečatljiviji primeri. Nagrada za tekst ne može biti dodeljena posthumno. Sterijina nagrada se dodeljuje za tekst savremene drame, a ne za praizvedbu. A složićemo se da "Profesionalac" pripada korpusu savremenog domaćeg dramskog teksta, a tek Dušan Kovačević je i te kako savremen autor - kaže za Kurir direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić.

Pogledajte scene iz predstave

1/6 Vidi galeriju Profesionalac Foto: Jakov Simović/Promo

"Profesionalac" je premijerno izveden 21. februara ove godine, na sceni "Danilo Bata Stojković". Do danas je odigran više od 30 puta. Scenograf predstave je Vladislava Munić Kanington, kostimograf Dragica Laušević, a kompozitor Vladimir Marković.

Bonus video: Nenad Jezdić o "Profesionalcu"