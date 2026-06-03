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Nova domaća serija "Advokatice" uveliko se snima, a sudeći po lokacijama na kojoj trenutno borave glumci, gledaoce očekuje vizuelni spektakl i pravi uvid u živote onih sa najdubljim džepom.

serija Advokatice Foto: Gordan Jović, RTS

Novinarske ekipe juče su posetile set ove iščekivane televizijske priče i otkrile detalj koji je odmah privukao pažnju javnosti. Naime, deo serije snima se u jednoj od najluksuznijih privatnih rezidencija na čitavom Balkanu.

Raskoš koja ostavlja bez daha

Filmska ekipa, glumci i reditelji privremeno su se uselili na imanje koje po svojoj kvadraturi, uređenju i luksuzu parira svetskim vilama iz Holivuda. Eksterijer i enterijer odišu prestižom, što se savršeno uklapa u tematiku serije koja prati intrigantne živote i karijere uspešnih žena iz pravnog sveta, kao i njihove bogate klijente.

Vučić Perović Foto: Gordan Jović, RTS

Ogromna dvorišta, bazeni, umetnine i unutrašnjost opremljena po najvišim standardima poslužili su kao idealna, prirodna scenografija za kojom su producenti tragali.

Čije je luksuzno imanje?

Kako je otkriveno na setu, ova impresivna nekretnina u kojoj boravi ekipa "Advokatica" nalazi se u vlasništvu poznatog srpskog biznismena Dragoljuba Markovića.

Marković je široj javnosti najpoznatiji kao nekadašnji vlasnik giganta "Krmivo produkt", ali i kao kum pokojnog predsednika Vlade Srbije, Zorana Đinđića. Njegovo imanje godinama unazad intrigira domaću javnost zbog priča o neviđenom luksuzu i privatnosti kojom je opasano, a sada će televizijska publika imati ekskluzivnu priliku da barem deo te raskoši vidi na malim ekranima.

Pogledajte deo luksuza u kući i na imanju

1/5 Vidi galeriju Serija Advokatice Foto: Kurir

Ostaje da vidimo u kojim će se tačno epizodama i scenama pojaviti kadrovi iz Markovićeve vile, ali nema sumnje da će "Advokatice" doneti pravo osveženje u domaćem serijskom programu - kako glumačkom postavom i scenarijom, tako i visokom produkcijom.

Ko igra u seriji

Sredinom maja, pala je prva klapa serije "Advokatice" prema scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Milana Karadžića. Istiniti i napisani pravni slučajevi u šesnaest epizoda žanrovski će nas voditi kroz pravnu dramu, triler i melodramu.

Serija je odgovor na brojne pravne drame kakve smo gledali na drugim jezicima. Ova srpska pravna drama odvija se na tri plana.

Vučić i Nina Foto: Gordan Jović, RTS



Beograd u seriji nije samo scenografija, već aktivan učesnik koji krije puno tajni, zloupotreba moći, porodičnih trauma, ljubavi i istine. Na istoj lokaciji sniman je i "Državni službenik".

Pored Nine Nešković, Vučića Perovića, Mladena Nelevića, Branke Šelić u seriji glume i Nela Mihailović, Ana Lečić, Lazar Tasić, Zlatan Vidović, Magdalena Mijatović, Nebojša Dugalić, Mima Karadžić, Ivana Popović, Milena Vasić... Nove epizode stižu na RTS, a producent je Danka Milošević.

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