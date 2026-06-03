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Beogradska filharmonija predstavlja mladu pijanističku zvezdu Maksima Landa pod dirigentskom palicom Feliksa Mildenbergera, u petak, 5. juna od 20 časova na Kolarcu. Na repertoaru su bravurozni Listov Klavirski koncert br. 1, Berliozov „Rimski karneval” i Betovenova „Eroika”.

Hvaljen kao jedan od najsjajnijih i najmaštovitijih mladih pijanista svoje generacije, Maksim Lando je privukao međunarodnu pažnju još 2017. godine nastupivši sa pijanistom Lang Langom, Čikom Korijom i Filadelfijskim orkestrom, pod palicom Janika Neze-Segena, na svečanom otvaranju sezone u Karnegi holu. Sa svega 23 godine, već je nastupao sa vodećim orkestrima na najprestižnijim svetskim scenama.

Maxim-Lando Foto: Foto: Matt Dine

Lando je takođe laureat Međunarodnog takmičenja pijanista u Klivlendu, jednog od najuglednijih svetskih pijanističkih konkursa, sa kojim je Beogradska filharmonija ovim povodom ostvarila partnerstvo na međunarodnom predstavljanju dobitnika.

Za beogradsku publiku Maskim izvodi spektakularni Listov Klavirski koncert u Es-duru, jedno od najvirtuoznijih ostvarenja pijanističke literature. Premijerom ovog dela 1855. godine dirigovao je upravo Hektor Berlioz, čiji „Rimski karneval” otvara koncertno veče, dok u završnici programa Beogradska filharmonija izvodi Betovenovu Simfoniju br. 3 „Eroika”.

Koncert predvodi Feliks Mildenberger, jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata mlađe generacije i čest gost Beogradske filharmonije. Danas je glavni gostujući dirigent Filharmonije Teatro Ređo Torino i generalni muzički direktor Brandenburškog državnog orkestra u Frankfurtu na Odri, a nastupao je sa brojnim uglednim orkestrima širom Evrope i sarađivao sa dirigentskim velikanima poput Sera Sajmona Retla, Pava Jarvija i drugima. Ulaznice za koncert su u prodaji na filharmonijskoj blagajni kao i onlajn.