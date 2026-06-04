Slušaj vest

Dragan Mićalović, otac Dragane i Slobode, bio je pozorišni i televizijski glumac, a domaća publika ga najviše pamti po ulogama u seriji "Srećni ljudi", "Moj rođak sa sela", "Sinđelići" u kojoj je igrao sa najmlađom ćerkom Draganom.

Pozorišna publika pamti Dragana po brojnim ulogama koje je odigrao na daskama koje život znače, a ljubitelji "Srećnih ljudi" dobro znaju da je popularnoj seriji imao čak tri epizodne uloge.

Dragan Mićalović Foto: Printscreen

Najpre, u 17. epizodi, u kojoj se pojavljuje kao policajac u parku, zatim u narednoj kao zapisničar u 18. epizodi, kada Aranđela privode zbog markice za prevoz, a treći put kao ljubavnik Cane Fontane poznatiji kao Kuca.

Zbog velike popularnosti serije, Dragana su mnogi kasnije i u privatnom životu zvali Kuca.

Iza sebe ima veliki broj uspešno odigranih pozorišnih uloga za koje je bio nagrađivan. Radio je kao stalni član ansambla Narodnog pozorišta u Leskovcu.

Otac sestara Mićalović preminuo je 5. juna 2017. u 67. godini.

VIDEO: Sloboda Mićalović