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Glumac Milorad Mandić Manda bio je jedno od onih lica koje je publika doživljavala kao svoje. Imao je retku sposobnost da podjednako ubedljivo nasmeje decu, razneži odrasle i na sceni ostavi utisak čoveka koji ne štedi sebe. Njegova energija, glas, osmeh i neposrednost učinili su ga jednim od najvoljenijih glumaca svoje generacije, ali iza javne vedrine krila se i priča o velikom radu, odricanju i pritisku koji je nosio gotovo do poslednjeg dana.

Milorad Mandić Manda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Printscreen

Zanimljivo je da gluma nije bila njegov prvi izbor. Manda je najpre upisao Elektrotehnički fakultet, ali ga je umetnost ubrzo potpuno osvojila. Počeo je da se bavi glumom amaterski, a onda odlučio da izađe na prijemni ispit na Akademiji.

Primljen je u klasu profesora Vlade Jevtovića, zajedno sa generacijom koja će kasnije obeležiti domaću scenu. Među njegovim kolegama bili su Boda Ninković, Dragan Petrović Pele, Vesna Trivalić, Dragan Bjelogrlić i Srđan Žika Todorović.

Pogledajte u galeriji fotogrfaije Milorada Mandića Mande:

1/6 Vidi galeriju Milorad Mandić Manda Foto: Zorana Jevtić, Printscreen YouTube, Aleksandar Jovanović

Izbačen iz kuće zbog odluke da bude glumac

Iako je ulazak na Akademiju za mnoge značio početak sna, za Mandu je taj trenutak doneo i težak privatni lom. Kada je zbog glume napustio posao kojim je pomagao kućni budžet, otac je njegovu odluku doživeo kao neodgovornost.

Godinu dana snalazio se kako je znao. Spavao je kod prijatelja, devojaka, na Akademiji i u pozorištu. Ipak, od svoje odluke nije odustao. Upravo ta upornost kasnije će postati jedna od njegovih najvećih osobina - kada bi nešto voleo, davao je celog sebe.

Dva braka i četvoro dece

Manda je iza sebe imao dva braka i četvoro dece. Njegov život bio je brz, intenzivan i pun obaveza. Oni koji su ga poznavali govorili su da je živeo u jakom tempu, brzo vozio, mnogo pušio i radio gotovo bez predaha.

Bio je glumac, voditelj, upravnik pozorišta, otac i čovek koji je pokušavao da stigne na sve strane. Publika ga je volela zbog topline i šarma, ali su njegovi najbliži znali koliko se često trošio preko granice.

Njegova supruga, glumica Anastasija Anja Mandić, više puta se prisećala zajedničkog života, ali i najtežeg dana - 15. juna 2016. godine, kada je Manda preminuo tokom izvođenja predstave „Petar Pan” u UK Vuk Karadžić.

Milorad Mandić Manda i Anastasija Anja Mandić Foto: KURIR/Damir Dervišagić

Preminuo pred publikom

Tog dana u publici su bila deca, a među njima i njegov sin Andrija. Anja je kasnije opisala trenutak u kojem je shvatila da ono što se dešava na sceni nije deo predstave.

"Bilo je vruće, pa nismo želeli da krenemo mnogo ranije od kuće. Kad smo stigli, Andrija je seo pored mene i predstava je počela. Kad je Manda pao sa brda, odmah sam pomislila da je to deo predstave. Međutim, on je dugo ostao u tom položaju i posumnjala sam da nešto nije u redu. To su bile sekunde, ali izgledale su kao večnost."

Dok su deca u sali dozivala svog omiljenog junaka, Anja je potrčala ka sceni.

Milorad Mandić Manda bio je upravnik pozorišta Boško Buha Foto: Aleksandar Jovanović

Brat otkrio šta ga je najviše pritiskalo

Nakon Mandine smrti, njegov brat Nenad govorio je o teretu koji je glumac nosio poslednjih godina života. Prema njegovim rečima, Mandu su naročito iscrpljivali kredit za stan i velika odgovornost koju je preuzeo kao upravnik pozorišta.

"Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svetskog rata. Mnogo je želio da ga sredi, sam je jurio sponzore. I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Celog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek. Sećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije hteo", ispričao je Nenad i otkrio da pozorište nije bilo jedini problem.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao Mandin ispraćaj:

1/9 Vidi galeriju Glumadc Milorad Mandić Manda sahranjen je u Aleji zaslužnih građana uz pesmu "Nesanica". Foto: Jelena Rafailović, Nebojša Mandić

"Kada se oženio Anjom digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je posle godinu i po dana preseo. Plaćao je skoro 100.000 mesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog meseca zaraditi taj novac, a gde su ostali troškovi".

Nenad je tada otkrio i da je posle Mandine smrti Anja imala problem sa bankom, koja, prema njegovim rečima, nije želela da isplati osiguranje. U rešavanje situacije uključio se njihov kum, glumac Dragan Bjelogrlić.

"Kredit je vraćen zahvaljujući Bjeli. Rekao im je: 'Ili ćete da prebacite novac od osiguranja ili ćete dati tri miliona evra da se operete od sramote koju ću da vam napravim'. U roku od 24 sata novac je bio na računu".

Video: Olga Odanović o sudbini pozorišta "Boško Buha" čiji je upravnik bio Milorad Mandić Manda