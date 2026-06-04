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U okviru programa Ministarstva kulture "Gradovi u fokusu 2026“ danas je potpisan Ugovor vredan sedam miliona dinara za nabavku opreme- projektora i audio procesora za multifunkcionalnu salu Centra za kulturu u Inđiji.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ugovor potpisali su ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Inđija Marko Gašić.

„Opština Inđija je partner Ministarstvu kulture od 2023. godine. U tri kalendarske godine smo kroz program 'Gradovi u fokusu' Opštini Inđija za potrebe uređenja Centra za kulturu opredelili ukupno 17 miliona dinara. Novac je iskorišćen domaćinski i štedljivo ali nikako nauštrb kvaliteta. Zgrada je dobila potpuno novu fasadu, na njoj su uređene velike staklene površine od armiranog stakla, velika multifunkcionalna sala dobila je nova sedišta, nove podne obloge i potpuno novu scensku mehaniku, a ove godine dobija svoj DCP projektor i audio-procesor.

Foto: Ministarstvo Kulture



Nakon sprovođenja nabavke, u Inđiji će ponovo biti moguće svakodnevno organizovati bioskopske projekcije bez iznajmljene opreme jednom ili dva puta mesečno“, istakao je Selković.

Ministar je naglasio da se kroz program „Gradovi u fokusu“ ove godine sredstva dodeljuju gradovima i opštinama širom Srbije jedanaesti put zaredom.

„Kao država, ovaj program počeli smo da primenjujemo 2016. godine na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića. U toj godini kada je Srbija počela da pokazuje prve znake svog ekonomskog oporavka i ozdravljenja, počelo je veće ulaganje u kulturnu infrastrukturu širom Srbije, koja je decenijama bila zapostavljena i o kojoj se nije vodilo računa kako je to bilo potrebno. U ovih 11 godina kroz 'Gradove u fokusu' ukupno smo dodelili više od dve milijarde i 380 miliona dinara“, dodao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ističući da su mnoge opštine i gradovi dobili potpuno renovirane centre za kulturu ili domove kulture, muzeje, arhive, biblioteke i da u Srbiji gotovo da nema lokalne samouprave gde kroz „Gradove u fokusu“ nešto novo nije urađeno ili nešto staro obnovljeno, Selaković je ukazao da je Ministarstvo kulture kroz ovaj program 2026. godine finansiralo projekte u 31. gradu i opštini rekordnim iznosom sredstava.

„Ove godine uloženo je 430 miliona dinara, a broj opština i gradova se smanjuje. To znači da smo počeli da finansiramo značajnije projekte sa mnogo više novca. Od 31. grada, odnosno opštine koji su ove godine korisnici sredstava, u svega 11 lokalnih samouprava je iznos dodeljenih sredstava niži od 10 miliona. U 20 opština i gradova je iznos 10 i više miliona dinara pa ćemo imati veoma vidljive, ozbiljne i značajne projekte. U Inđiji je taj iznos ispod 10 miliona dinara, ali svako ko ovde živi moći će da oseti korist od ovog konkretnog projekta“, poručio je Selaković i najavio da su u Inđiji planirani i novi projekti o kojima je razgovarao sa opštinskim rukovodstvom.

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Potpisivanje ugovora sa korisnicima ovogodišnjih sredstava konkursa „Gradovi u fokusu“ za 2026. godinu Selaković je počeo u Beloj Palanci, opštini koja je prvi put dobila sredstva za 11 godina postojanja ovog programa Ministarstva kulture. Pored Bele Palanke gde je opredeljeno 13.000.000 dinara za drugu fazu rekonstrukcije i sanacije objekta Narodne biblioteke „Vuk Karadžić”, Selaković je ugovor potpisao i sa predsednikom Opštine Merošina koja će kroz „Gradove u fokusu“ dobiti četiri miliona dinara modernizaciju prostora opštinske Narodne biblioteke, odnosno adaptaciju njenog hola u galerijski prostor.

Bonus video: Nikola Selaković