Publika oduševljena povratkom Hi-mena: Eternija oživela u Beogradu
Bioskop u TC Galeriji u Beogradu sinoć je bio centar univerzuma! Dugoočekivani blokbaster "Gospodari svemira" (Masters of the Universe) u distribuciji kuće "Jučer" doživeo je svoju ekskluzivnu IMAX premijeru pred punom salom, a sudeći po prvim reakcijama, legenda se vratila u punom sjaju.
Događaj je uspeo da uradi ono najlepše: spojio je nostalgičare koji su odrasli uz čuveni crtani film iz osamdesetih i potpuno nove generacije fanova koje su po prvi put osetile moć “Sive lobanje” na najvećem platnu. Pravi hit večeri bio je specijalni fotokutak! Prisutni su uživali u fotografisanju ispred atraktivnog photo wall-a sa autentičnim rekvizitima iz filma, među kojima je glavna zvezda bio legendarni Hi-Menov Mač moći. Svi posetioci su kući poneli brendirane fizičke fotografije kao trajnu uspomenu na ovu epsku noć.
Atmosfera Eternije u potpunosti je oživela u holu bioskopa i pre nego što su se u sali ugasila svetla. Došao je čak i Skeletor. Posetioci svih generacija uživali su u bogatom iskustvenom programu i putovanju kroz vreme.
Nakon sinoćnjeg spektakla, epska avantura u režiji Trevisa Najta zvanično započinje svoj bioskopski život. Od danas, 4. juna, film je na redovnom repertoaru bioskopa širom Srbije.
Skeletor glavna zvezda premijere
Ulogu princa Adama/Hi-Mena tumači velika mlada zvezda Nikolas Galicin, dok njegovu vernu saveznicu Tilu igra harizmatična Kamila Mendes. Ulogu Dankana preuzeo je kultni Idris Elba, dok se u ulozi najvećeg negativca naučne fantastike, zlokobnog Skeletora, pojavljuje oskarovac Džared Leto. U ostalim ulogama briljiraju Alison Bri, Džejms Pjurfoj, Morena Bakarin, dok je glas voljenom robotu Robotu pozajmila čuvena komičarka Kristen Vig.
Prve kritike
Kritika posebno hvali efekte, šminku i dizajn stvorenja koji maestralno oživljavaju Eterniju i likove iz crtaća. Mnogi recenzenti ističu da je Leto potpuno neprepoznatljiv pod šminkom i da je uspeo da ukrade šou. Njegova verzija Skeletora donosi odličan balans između zastrašujućeg negativca i odličnog komičnog tajminga.