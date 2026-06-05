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Bioskop u TC Galeriji u Beogradu sinoć je bio centar univerzuma! Dugoočekivani blokbaster "Gospodari svemira" (Masters of the Universe) u distribuciji kuće "Jučer" doživeo je svoju ekskluzivnu IMAX premijeru pred punom salom, a sudeći po prvim reakcijama, legenda se vratila u punom sjaju.

Foto: Photo Credit: Amazon MGM Studios/© 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

Događaj je uspeo da uradi ono najlepše: spojio je nostalgičare koji su odrasli uz čuveni crtani film iz osamdesetih i potpuno nove generacije fanova koje su po prvi put osetile moć “Sive lobanje” na najvećem platnu. Pravi hit večeri bio je specijalni fotokutak! Prisutni su uživali u fotografisanju ispred atraktivnog photo wall-a sa autentičnim rekvizitima iz filma, među kojima je glavna zvezda bio legendarni Hi-Menov Mač moći. Svi posetioci su kući poneli brendirane fizičke fotografije kao trajnu uspomenu na ovu epsku noć.

Foto: Marko Simić

Atmosfera Eternije u potpunosti je oživela u holu bioskopa i pre nego što su se u sali ugasila svetla. Došao je čak i Skeletor. Posetioci svih generacija uživali su u bogatom iskustvenom programu i putovanju kroz vreme.

Nakon sinoćnjeg spektakla, epska avantura u režiji Trevisa Najta zvanično započinje svoj bioskopski život. Od danas, 4. juna, film je na redovnom repertoaru bioskopa širom Srbije.

Skeletor glavna zvezda premijere

1/6 Vidi galeriju Himen premijera filma Gospodari galaksije Foto: Marko Simić

Ulogu princa Adama/Hi-Mena tumači velika mlada zvezda Nikolas Galicin, dok njegovu vernu saveznicu Tilu igra harizmatična Kamila Mendes. Ulogu Dankana preuzeo je kultni Idris Elba, dok se u ulozi najvećeg negativca naučne fantastike, zlokobnog Skeletora, pojavljuje oskarovac Džared Leto. U ostalim ulogama briljiraju Alison Bri, Džejms Pjurfoj, Morena Bakarin, dok je glas voljenom robotu Robotu pozajmila čuvena komičarka Kristen Vig.

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