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Beogradsko dramsko pozorište otvara sezonu na svojoj letnjoj sceni "Milenijum areni" 6. juna premijerom predstave "Naši roditelji" u režiji Patrika Lazića. Kroz priču o tri para na luksuznom brodu mladi reditelj istražuje univerzalno pitanje: da li ćemo imati nekoga da nam doda čašu vode na kraju puta.

O čemu se radi?

Radnja je smeštena na kruzer koji plovi grčkim ostrvima, gde se tokom jedne večeri ukrštaju sudbine tri para smeštena u različitim kabinama. Među 5.000 putnika nalazi se šestoro protagonista čije priče otkrivaju različite poglede na ljubav, porodicu, starenje i strah od samoće. Predstava je nastavak komada "Naš sin", koji se igra u Hartefakt kući, ali može da gleda zasebno.

Reditelj sa glumačkom ekipom Foto: Marija Mlađen

- Drugi deo trilogije bavi se istim likovima i njihovim odnosima s partnerima, mada nije neophodno poznavati prvi deo da bi se gledao drugi. Sve likove muče isti strahovi - da li su postigli ono što su želeli i da li će imati nekoga s kim će dočekati kraj života. Ovo je setna komedija koja je zabavna, duhovita i apsurdna - rekao je reditelj Patrik Lazić na konferenciji za medije.

Foto: Ida K. Rosanda

Roditeljstvo i homoseksualizam

U predstavi igraju Milica Zarić, Bratislav Zdravković, Milan Zarić, Amar Ćorović, Nada Macanković i Ivan Tomić. Prvo upoznajemo gej par koji otvara pitanje opstanka homoseksualne veze u društvu koje još uvek ne priznaje njihova prava.

Milan Zarić Foto: Dragana Udovičić

- Amar i ja glumimo par u ovoj predstavi, glumačku zvezdu Armana i Nikolu. I to je jedan par koji je već duže vreme u emotivnoj vezi i koji dolazi do jedne tačke kada se prelamaju stvari... Dolazi do te tačke gde se donose neke krucijalne odluke za dalji tok njihovih života. I to je takođe povezano s roditeljstvom, što je u homoseksualnim odnosima vrlo izazovna stvar, pogotovo u sredini u kakvoj smo mi, gde to nije regulisano na pravni način. Ipak, mi oživljavamo likove u predstavi, a njihova hommoseksualnost je samo deo njihovih karaktera - rekao je Milan Zarić.

I njegov partner Amar i on su već igrali gejeve.

- Imam već predivnu sličnu ulogu u predstavi "Crno zlato". Lično s tim nemam nikakav problem. Gajim kod sebe otvorenost prema izborima svih ljudi. Sve dok izbor nekog čoveka ne ugrožava drugog, potpuno je legitiman... Naša sredina napreduje, ali još nije otvorena i vlada taj narativ da je bolje biti narkoman nego gej. To je jezivo - objasnio je Zarić.

Scena iz predstave Foto: Dragana Udovičić

Fokus nije na seksualnosti, već na ličnoj priči.

- Mislim da smo društvo u kom je biti bolje, odnosno lakše i bolje igrati mafijaša u odnosu na geja. Mislim da to govori o tom društvu. Nemam problem s tim u 21. veku - rekao je Amar.

Drugi par, koji tumače Ivan Tomić i Nada Macanković, bavi se pitanjem roditeljstva. Poseban segment predstave čini lik Aleksandre, koju tumači Milica Zarić. Ona je u kabini sama, suočena sa sopstvenim odrazom i "Mladim Danilom", likom koji predstavlja njenu mladost.

Nakon premijere, predstava će tokom juna biti izvedena i 7, 9. i 10, zatim 19, 20. i 21, kao i 26, 27. i 28. juna.

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