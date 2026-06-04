Leš skriven 25 godina u napuštenoj kući na Zvezdari: Otkrijte tajnu "Momka u kutiji" u novom trileru Đorđa Bajića
Novi roman Đorđa Bajića "Momak u kutiji" donosi novi slučaj njegovog inspektora Limana, a objavila ga je nedavno "Laguna". U Beogradu, na Zvezdari, u napuštenoj kući koju su svi odavno prestali da primećuju, pronađen je leš mladog muškarca koji se tu nalazi već četvrt veka. Odlučan da reši ovaj slučaj, inspektor Nikola Liman započinje istragu koja ga vodi duboko u lavirinte prošlosti.
Dok grad podrhtava pod teretom političkih potresa i kolektivnih trauma, Liman shvata da ubistvo koje istražuje nije samo relikt davnih godina, već živa rana koja i dalje krvari. Što je bliže odgovoru na pitanje ko je nesrećni "momak u kutiji", postaje jasnije da se neko sve vreme revnosno trudio da tajna ostane zauvek zakopana.
Pošto živimo u vremenima koja su izuzetno pogodna za pisanje trilera – nadahnuća ne manjka, rekao nam je povodom izlaska novog romana Đorđe Bajić.
"Dovoljno je osvrnuti se oko sebe i shvatiti da stvarnost neretko ume da bude veoma, veoma uznemirujuća, i često mračnija od bilo kakve fikcije. Svet koji nas okružuje svakako predstavlja važan deo mog književnog univerzuma, samo je preoblikovan kroz žanrovsku optiku koja čitavoj priči daje dodatnu dinamiku, napetost i pitkost. Doduše, u slučaju mog novog romana nije reč o ’muškarcu u buretu’, već o ’Momku u kutiji’ – ali stvarnost u kojoj živimo je prepoznatljiva, iako umetnički preoblikovana. Cilj i nije da čitaoca samo uvedem u misteriju i neizvesnost, već i da ga podstaknem na razmišljanje – o međuljudskim odnosima, prošlosti i tajnama koje ostavljaju dubok i dug trag. Dodatnu slojevitost romanu daje činjenica da se radnja odvija u dve vremenske ravni. Glavna je smeštena u sadašnjost, dok druga – ona u kojoj se krije ključ misterije – otvara vrata prošlosti i vodi čitaoca u burne i traumatične devedesete godine prošlog veka", otkrio nam je autor, dodavši da će svi koji vole njegovog inspektora Limana kroz ovaj roman biti u prilici da ga podrobnije upoznaju i saznaju ponešto o njegovoj mladosti i njegovoj prvoj ljubavi.
"Istovremeno, pobrinuo sam se da ’Momak u kutiji’ funkcioniše i kao zaokružena celina za sebe, bez neophodnog predznanja o prethodnim pričama. Ima tu britkosti i protočnosti trilera, ali i izvesne liričnosti koja priči daje poseban štimung i izdvaja je od drugih."
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