"Dovoljno je osvrnuti se oko sebe i shvatiti da stvarnost neretko ume da bude veoma, veoma uznemirujuća, i često mračnija od bilo kakve fikcije. Svet koji nas okružuje svakako predstavlja važan deo mog književnog univerzuma, samo je preoblikovan kroz žanrovsku optiku koja čitavoj priči daje dodatnu dinamiku, napetost i pitkost. Doduše, u slučaju mog novog romana nije reč o ’muškarcu u buretu’, već o ’Momku u kutiji’ – ali stvarnost u kojoj živimo je prepoznatljiva, iako umetnički preoblikovana. Cilj i nije da čitaoca samo uvedem u misteriju i neizvesnost, već i da ga podstaknem na razmišljanje – o međuljudskim odnosima, prošlosti i tajnama koje ostavljaju dubok i dug trag. Dodatnu slojevitost romanu daje činjenica da se radnja odvija u dve vremenske ravni. Glavna je smeštena u sadašnjost, dok druga – ona u kojoj se krije ključ misterije – otvara vrata prošlosti i vodi čitaoca u burne i traumatične devedesete godine prošlog veka", otkrio nam je autor, dodavši da će svi koji vole njegovog inspektora Limana kroz ovaj roman biti u prilici da ga podrobnije upoznaju i saznaju ponešto o njegovoj mladosti i njegovoj prvoj ljubavi.