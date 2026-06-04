Slušaj vest

Beogradska pozorišna trupa "Okret teatar" priprema za najmlađu publiku novu interpretaciju čuvenog klasika L. Frenka Bauma "Čarobnjak iz Oza". Ova scenska postavka, namenjena deci uzrasta iznad četiri godine, osmišljena je kao audio-vizuelni spektakl koji kroz savremene tehnologije i scenske efekte donosi osveženu verziju priče o hrabrosti, pameti i srcu. Predstava u trajanju od 45 minuta, održaće se 6. juna u 12 časova u mts Dvorani, a režiju i adaptaciju teksta potpisuje Jovan Grujić.

Savremena tehnologija i scenski efekti na usluzi klasiku

Nova postavka "Čarobnjaka iz Oza" donosi spoj klasične naracije i savremenih scenskih rešenja. Putovanje čuvenom žutom ciglom upotpunjeno je originalnim muzičkim numerama i songovima, dok se vizuelni identitet predstave u velikoj meri oslanja na inovativne video-projekcije i 3D mapiranje objekata na sceni.

Pogledajte u galeriji kadrove predstave:

1/7 Vidi galeriju Predstava "Čarobnjak iz Oza" u izvedbi pozorišne trupe "Okret teatar" Foto: Ivan Veselinović

Pored digitalnih tehnologija, dinamiku na sceni prate sinhronizovani svetlosni i zvučni efekti, kao i kontrolisana pirotehnika, sa ciljem da se ključni dramski momenti dodatno naglase i prilagode percepciji savremene generacije dece.

Autorska i glumačka ekipa predstave

Uloge u ovom komadu tumače diplomirani glumci sa višegodišnjim iskustvom u teatrima za decu i odrasle: Marija Ćeranić, Danijela Tanasković, Milan Vranešević, Nikola Krneta i Marko Nikolić.

Pored glumačkog ansambla, vizuelni i zvučni identitet predstave kreirao je autorski tim. Za scenski i grafički dizajn zadužen je Vladimir Savić, za muziku Marko Nikolić i Milan Vranešević, dok za kostimografiju zasluge nosi Aleksandra Keskinov, a scenski pokret Branka Baretić Milenković.

Predstava Čarobnjak iz Oza u izvedbi pozorišne trupe Okret teatar Foto: Ivan Veselinović

O pozorišnoj trupi "Okret teatar"

Pozorišna trupa "Okret teatar" osnovana je 2012. godine u Beogradu sa primarnim ciljem da kroz dramsku umetnost deci i mladima približi dela iz školske lektire i klasične književnosti. Članovi trupe su diplomirani glumci koji su svoja profesionalna iskustva sticali angažmanima u vodećim beogradskim teatrima, među kojima su "Boško Buha", "Pozorište na Terazijama", "Jugoslovensko dramsko pozorište", "Narodno pozorište" i "Madlenijanum". Pored pozorišnog rada, članovi ansambla aktivno učestvuju u televizijskim igranim serijama, filmskim projektima i dečijem TV programu.

Pogledajte video: Više od 9.400 predstava tokom Prolećnog festivala u Kini