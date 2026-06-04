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Bliži se 15. jun, dan koji će u pozorištu "Boško Buha" pamtiti po tome što nas je tada napustio Milorad Mandić Manda, njihov kolega, upravnik i prijatelj. Bio je na čelu kuće tek nešto više od dve godine, ali taj period iz ove perspektive deluje mnogo duže. Dani su bili ispunjeni, intenzivni, kao da se stalno nešto važno dešava i ne sme da čeka. Manda nikad nije odvajao obavezu od ljubavi prema pozorištu. Sve je to bilo jedno, i tražilo je neprekidno ulaganje sebe.

Pogledaje u galeriji fotografije Milorada Mandića Mande:

1/6 Vidi galeriju Milorad Mandić Manda Foto: Zorana Jevtić, Printscreen YouTube, Aleksandar Jovanović

Više od upravnika

Bio je omiljen među decom, ali i među odraslima. Zbog iskrenosti koja se ne uči. Umeo je da svakome približi pozorište kao nešto živo, blisko, njihovo. Nije govorio velike reči, ali je svojim prisustvom terao druge da budu bolji, vredniji, prisutniji. U "Buhi" nije bio samo upravnik. Bio je zaštitnik tog prostora, zaista ga je doživljavao kao kuću. Znao je svaki detalj, ljude, predstave, probleme i radosti.

Zato rekonstrukcija pozorišta za njega nije bila samo projekat ili obaveza - bila je misija. Misija na koju se uputio iz odgovornosti prema mestu koje pripada deci, glumcima i publici podjednako.

Jun - mesec sećanja na Milorada Mandića Mandu Foto: Vladimir Jablanov

Čovek koji je ostavio trag

Zato ni danas, deset godina kasnije, o njemu ne govorimo samo kao o glumcu koji je otišao prerano, i koji je umeo tako lepo da nas nasmeje, nego kao o čoveku koji je ostavio trag, toplinu i ideju da pozorište može biti dom. I kada o njemu govorimo, često ne govorimo u prošlom vremenu - jer ono što je gradio, i način na koji je živeo svoj posao, i dalje traje u "Buhi" i u ljudima koji ga pamte.

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