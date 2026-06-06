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Velikan sedme umetnosti, čuveni Bata Živojinović, za života je igrao u preko 300 ostvarenja, a koliko je bio posvećen ulogama svedoči i to što je, zbog potreba snimanja rekao "da" i u crkvi i to drugoj ženi, a ne svojoj supruzi Luli.

Sve je svojevremeno otkrio njegov sin Miljko Živojinović, a kako je ranije ispričao, Bata je imao crkveno venčanje s koleginicom 1983. godine na snimanju filma "Kraj rata" reditelja Dragana Kresoje. Mnogi su gledali ovo ostvarenje ni ne sluteći da je venčanje zapravo bilo pravo.

Bata Živojinović. Gorica Popović
Bata Živojinović. Gorica Popović u filmu Kraj rata Foto: Printscreen/Youtube/hoten

"U filmu postoji scena u kojoj se Bajo Lazarević, koga je igrao moj otac, i Milka Lazarević (Gorica Popović) venčavaju. Oni su to zaista uradili na snimanju!", otkrio je Miljko.

Najveći šok za glumca je bio kada mu je prišao sveštenik.

"Kada se završila ceremonija, pop je prišao Bati i pitao ga da li je pre toga bio venčan u crkvi, a tata mu je odgovorio da nije. Sveštenik mu je na to rekao: 'E pa, sada ste venčani sa Goricom! Prošli ste kompletnu proceduru venčanja'", ispričao je Miljko jednom prilikom za Informer.

Potom je dodao da je čuvenom glumcu sve to bilo veoma smešno:

"Šalio se da je venčanje bilo pravo, ali da nije bilo ni poljupca, niti onoga što praktikuju parovi prve bračne noći".

(Kurir.rs/Mondo)

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