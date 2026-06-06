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Afro festival, jedinstven događaj posvećen afričkoj kulturi i umetnosti, biće održan 20. i 21. juna u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu (Andre Nikolića 14, Senjak). Manifestacija koja već više od dve decenije okuplja brojne posetioce, i ove godine donosi bogat i raznovrstan program – od kreativnih radionica i izložbi do muzičkih nastupa, gastronomskih prezentacija i edukativnih sadržaja za decu i odrasle.

Afro festival Foto: Marija Piroški

Tokom dva festivalska dana, Muzej postaje živa pozornica, mesto susreta kulturnih tradicija, modernih izraza i autentične umetničke inspiracije. Uz podršku brojnih afričkih ambasada i konzulata, i ove godine muzejska bašta prerasta u „Durbar – festival festivala“, živopisan prostor upoznavanja afričkih kultura, ispunjen bojama, zvucima i mirisima kontinenta. Na festivalskim štandovima smenjivaće se autentični ukusi, rukotvorine i umetnički predmeti iz različitih delova Afrike, dok će se kroz prostor širiti mirisi začina i kafe, ritam bubnjeva i neposredna energija susreta koja briše granice između publike i izvođača.

Afro festival Foto: Marija Pirošk

Program i ove godine spaja igru, znanje i kreativnost: posetioce očekuju likovne i kreativne radionice, učenje vezivanja tradicionalnih afričkih turbana, oslikavanje murala, igranje društvene igre mankale, koncerti, plesni nastupi i vođenja kroz stalnu postavku muzeja, kao i kroz aktuelnu izložbu „Reci: Art – Otpad kao resurs“.

Afro festival Foto: Karen Paulina Biswell

Glavni muzički gost: Les Amazones d'Afrique

Muzički vrhunac festivala biće koncert grupe Les Amazones d'Afrique u nedelju, 21. juna. Ovaj pan-afrički ženski bend osnovan je 2014. godine u Bamaku, a danas okuplja umetnice iz Malija, Benina, Burkine Faso, Obale Slonovače i Konga, koje pevaju na sopstvenim maternjim jezicima. Njihova muzika spaja zapadnoafričku tradiciju sa hip-hopom, trepom i elektronskim zvukom - moćna, plesna i neponovljiva kombinacija po kojoj su postale jedan od najprepoznatljivijih savremenih muzičkih kolektiva afričkog kontinenta. Njihov najnoviji album Musow Danse (2024), koji je producirao Džeknajf Li (U2, Taylor Swift), magazin Rolling Stone proglasio je jednim od najznačajnijih pan-afričkih muzičkih izdanja modernog doba. Njihove pesme nose snažne poruke o slobodi, dostojanstvu i osnaživanju žena, spajajući umetnički izraz i društveni angažman.

Afro festival Foto: Promo

Afro festival ostaje jedinstven događaj u regionu koji afričke kulture predstavlja ne samo kroz tradicionalno stvaralaštvo, već i kroz savremeni, neposredni doživljaj. To je festival susreta, ritma i otvorenosti – dva dana tokom kojih Beograd diše drugačije. Glasnije. Toplije. Slobodnije.

(Kurir.rs)

VIDEO: Kurir u Muzeju mlateških vitezova