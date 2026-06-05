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Iako je tokom karijere ostvario uloge u više od stotinu kinematografskih i televizijskih naslova, glumac Ratko Tankosić je, uporedo sa dramskom umetnošću, gradio i sportsku karijeru u ringu baveći se boksom. I pored statusa jednog od najperspektivnijih aktera domaće scene tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, on je svesno skrenuo sa te staze.

Pred kamere je poslednji put stao 2013. godine u televizijskom projektu "Falsifikator", nakon čega se potpuno preorijentisao na daske koje život znače. Kako je sam priznao, nedostatak stabilnih finansija u svetu filma naterao ga je da se povuče u medijsku ilegalu. U svojoj 73. godini, Tankosić je mir pronašao u likovnom stvaralaštvu i slikarstvu, a javno je isticao da mu nikada nije ispod časti ni da radi molerske poslove kako bi zaradio za hleb. Zanimljivo je da je i njegova naslednica izabrala umetnički poziv, ali se posvetila muzičkoj sceni.

Pogledajte u galeriji fotografije Ratka Tankosića Sarme:

1/7 Vidi galeriju Ratko Tankosić Sarma Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić, prentscreen/youtube/PRESIDENT Official

"Od glume ne mogu da živim, ne isplati se čekati na neku ulogu godinu ili više dana i od tog honorara živeti još toliki vremenski period, sad se uostalom traže mladi glumci, a ja sam već za penziju. Ni način glume više nije isti, moderniji je, a mene je pregazilo vreme, ponekad se slikam za prijatelje, ako im nešto zatrebam, ali umoran sam od filma," poverio se jednom prilikom Ratko.

Kako je nastao kultni nadimak

Prepoznatljivo ime Sarma glumac duguje svojoj upečatljivoj roli u kultnom ostvarenju "Specijalno vaspitanje".

"Evo, prošlo je 40 godina, a i dalje me na ulici zovu Sarma. To je bio moj treći film. Zbog te uloge sam i dobio taj nadimak. Ljudi su mi prilazili i pitali me kako sam posle onih batina. Od tada je to ostalo," ispričao je Tankosić za Kurir i nastavio:

"'Specijalno vaspitanje' mi je mnogo značio u životu. Bilo mi je ogromno iskustvo jer sam pre svega radio sa profesionalcima poput Bekima Fehmiua. Želeo sam da učim od njega. Bio je fantastičan. Lečiću je to bio prvi film. On je došao direktno sa akademije. Ja sam bio naturščik i pratio sam ih i kupio fore."

Žal za propuštenom šansom i savetom kolege

Legendarni umetnik danas smatra svojom najvećom životnom greškom to što je ignorisao preporuku Branka Cvejića da položi prijemni ispit na glumačkoj akademiji.

Ratko Tankosić Sarma Foto: Damir Dervišagić

"Uvek ću pamtiti šta mi je rekao jedan od najboljih naših glumaca Bane Bumbar - Branko Cvejić. Kaže on: 'Rale, upiši akademiju, tebi je tamo mesto.' A ja sam mu rekao da nije to za mene, da mene zanima podzemni svet, kriminal... mnogo sam pogrešio tada. Bio je ljut na mene i sigurno je još uvek. Trebalo je da odem na akademiju, tamo čovek nauči da bude glumac, ali pre svega čovek," zaključio je Tankosić.

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