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Kada govorimo o hororima, mnogi će se složiti da je reč o žanru koji se nije preterano proslavio poslednjih godina, iako izuzetaka ipak ima. Primera radi, "From" je obećavao do poslednje sezone, a od novih ostvarenja, "It: Welcome to Derry" dobio je više nego pozitivne ocene i kritike.

Međutim, poslednjih meseci sve više se spominje jedan stariji naslov kao apsolutni "biser" žanra, i reč je o francuskom ostvarenju "Marianne".

Ova serija je za kratko vreme uspela da "prešiša" sve druge horore, i da, gotovo preko noći, postane i najgledanija i najbolje ocenjena.

Foto: Netflix youtube

Na Rotten Tomatoes-u je dobila 100% (što se, realno, nije skoro dogodilo sa nekim ostvarenjem), dok na IMDb-u ima podjednako visoku ocenu 7.4.

Serija koju su opisali kao jednom od najnapetijih i najstrašnijih zbog koje ćete "spavati sa upaljenim svetlima već nakon prve sezone" preplašila je i legendarog Stivena Kinga, majstora horora, koji je svojim obožavateljima toplo preporučio da je pogledaju.

O čemu se radi u "Marianne"?

Radnja prati mladu spisateljicu Emu, koja otkriva da likovi iz njenih horor romana postoje i u stvarnom svetu.

Priča govori o moćnoj veštičjoj magiji na selu u Francuskoj, počevši od trenutka kada se žena obesi pred očima svoje prijateljice iz detinjstva, Eme. Nakon toga, ona se vraća u svoje rodno selo u potrazi za odgovorima o smrti svoje prijateljice.

Pogledajte trejler:

Horor televizijsku seriju je kreirao i režirao Samjuel Bodin, a napisali su je Bodin i Kvok Dang Tran. U glavnim ulogama su Viktor Dibo, Lisi Bužena i Tifen Davioa.

Ukoliko ste ljubitelji sporih, "atmosferičnih" horora, "Marianne" je pravi izbor, s obzirom da je pravi "slow burn" – gradi napetost postepeno, držeći vas na ivici dok vas iznenadne scene šokiraju.

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