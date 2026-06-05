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U svečanoj atmosferi Jugoslovenske kinoteke, premijerno je prikazan 44. digitalno restaursani film u okviru projekta A1 Kinoteka, dugoročnog partnerstva Jugoslovenske kinoteke i kompanije A1 Srbija posvećenog očuvanju domaće filmske baštine.

U punoj sali Jugoslovenske kinoteke, kultni film „O pokojniku sve najlepše“ zablistao je pred publikom u digitalno restaurisanom izdanju, sa unapređenim kvalitetom slike i zvuka, prilagođenim savremenim bioskopskim standardima. Projekciji su prisustvovali brojni predstavnici kulturnog života, umetnici, filmski saradnici i ljubitelji domaće kinematografije, koji su film pozdravili velikim aplauzom.

Foto: Marko Risović



„O pokojniku sve najlepše“ je jugoslovenska crna satirična komedija iz 1984. godine, u režiji Predraga Antonijevića, nastala u produkciji Centar filma.



Film kroz duhovit i oštar satirični prikaz društva donosi priču o ljudskim odnosima, interesima i licemerju koje isplivava nakon smrti glavnog junaka. Kroz crnohumornu priču o selu koje postaje žrtva političkih manipulacija, ličnih interesa i lažnog revolucionarnog zanosa, film „O pokojniku sve najlepše“ na upečatljiv način prikazuje apsurde sistema i društva tog vremena. Iako prožet humorom i grotesknim situacijama, film ostaje snažna kritika zloupotrebe moći, kolektivne poslušnosti i iluzije napretka, zbog čega i danas važi za jedno od značajnijih ostvarenja domaće kinematografije.



Glavne uloge tumače Zvonko Lepetić, Radmila Živković, Bora Todorović, Bogdan Diklić, Petar Kralj, Pavle Vuisić, Dragoljub Milosavljević, Sanja Vejnović, Tihomir Arsić i Boro Stjepanović, čije su interpretacije doprinele da film ostane jedno od prepoznatljivih ostvarenja domaće kinematografije.

Foto: Marko Risović



Aleksandar Saša Erdeljanović, v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke istakao je značaj projekta A1 Kinoteke za očuvanje domaće filmske baštine i podsetio da je film „O pokojniku sve najlepše“ debitantsko ostvarenje reditelja Predrag Gaga Antonijević, koje je po pojavljivanju izazvalo veliko interesovanje publike.

„Na filmu su radila neka od najznačajnijih imena jugoslovenske kinematografije — direktor fotografije Tomislav Pinter, kompozitor Vojislav Voki Kostić, scenograf Milenko Jeremić, dok scenario, uz Antonijevića, potpisuje Dušan Perković. Glumačku ekipu činila su neka od najpoznatijih imena tadašnjeg jugoslovenskog glumišta. Film je nagrađen i na Filmskom festivalu u Puli Zlatnom Arenom za kostimografiju“, naveo je v.d. direktora Kinoteke.

Slaven Došlo vodio program Foto: Marko Risović



Generalna direktorka A1 Srbija, Judit Albers, istakla je da tehnologija ima najveću vrednost kada doprinosi očuvanju kulture i umetnosti.

„Kroz projekat A1 Kinoteka već godinama pokazujemo da digitalne inovacije nisu važne same po sebi, već zbog onoga što omogućavaju – da najvrednije priče i deo naše kulture ostanu dostupni budućim generacijama“, izjavila je Judit Albers.

Digitalnu restauraciju realizovao je stručni tim Odeljenja za digitalnu restauraciju filmske građe Arhiva Jugoslovenske kinoteke, primenom savremenih tehnologija i prema najvišim međunarodnim standardima zaštite audiovizuelnog nasleđa.

Od pokretanja projekta A1 Kinoteka 2017. godine, digitalno su restaurirana 44 kultna domaća filma, među kojima su „Ko to tamo peva“, „Maratonci trče počasni krug“, „Balkanski špijun“, „Nacionalna klasa“, „Petrijin venac“, „Varljivo leto ‘68“, „Davitelj protiv davitelja“, „Sabirni centar“ i mnoga druga ostvarenja koja predstavljaju temelje domaće filmske umetnosti i kolektivnog kulturnog pamćenja.

1/7 Vidi galeriju Kultni film „O pokojniku sve najlepše“ nova premijera Foto: Marko Risović



Projekcija filma za građanstvo biće održana 17. juna u Jugoslovenskoj kinoteci, u sali Makavejev, sa početkom u 17.00 i 19.00 časova.