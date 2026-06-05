U rasprodatoj MTS Dvorani u produkciji ArtPartnera održan je scenski spektakl Carmina Burana, koji je publici priredio veče za pamćenje i još jednom potvrdio da remek-delo Karla Orfa i danas ima snagu da potpuno osvoji savremenog gledaoca. Moćno izvođenje, impresivna energija ansambla i snažan spoj muzike, glasa i pokreta izazvali su oduševljenje publike, koja je izvođače na kraju nagradila višeminutnim stajaćim ovacijama i dugotrajnim aplauzom. Zbog izuzetne reakcije publike, izvedena su dva bisa, dok je najpoznatiji odlomak dela, O Fortuna, izveden čak tri puta, pretvarajući završnicu večeri u istinski trijumf umetnosti i emocije.

Poseban pečat ovoj večeri dao je Akademski hor Obilić, čije je izvođenje bilo istovremeno monumentalno, precizno i emotivno snažno. U trenucima kada je horski zvuk nosio punu težinu Orfove partiture, ansambl je pokazao zavidnu ujednačenost, sigurnost i izražajnost, gradeći moćnu zvučnu sliku koja je dominirala dvoranom i publici pružila upravo onu silinu zbog koje je Carmina Burana jedno od najupečatljivijih dela svetske muzičke literature.

Izuzetan utisak ostavili su i solisti Davor Nekjak, tenor Ladislav Vrgoč, a jedna od najistaknutijih operskih umetnica regiona sopran Lidija Horvat Dunjko je sve očarala. Solisti su interpretacijama doneli punoću izraza, dramsku tenziju i vokalnu raskoš neophodnu za ovakvo delo. Njihov nastup odlikovali su tehnička sigurnost, muzikalnost i scenska uverljivost, a svaki solistički segment bio je oblikovan sa merom, strašću i osećajem za Orfovu specifičnu ekspresiju. Publika je sa posebnom pažnjom pratila njihove nastupe, prepoznajući u njima spoj virtuoznosti i autentične umetničke snage.

Snažnu vizuelnu dimenziju spektakla oblikovao je baletski ansambl Etoile, čiji je nastup uneo dodatnu dramatiku, pokret i simboliku u svaku scenu. Njihova preciznost, fizička spremnost i sugestivnost pokreta omogućili su da muzika dobije i upečatljiv scenski prikaz. Podjednako impresivan bio je i ansambl Sudar Percussion, koji je ritmičkom energijom i eksplozivnom izvođačkom snagom dao puls čitavoj večeri, naglašavajući onu sirovu i elementarnu snagu zvuka koja Carmina Buranu čini tako uzbudljivom i neposrednom.