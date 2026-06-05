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Crnogorski dugometražni igrani film "Crna truba" reditelja Bojana Stijovića, nastao u srpskoj manjinskoj koprodukciji, imaće svetsku premijeru 11. juna na Bishkek International Film Festivalu u Kirgistanu. Film će biti prikazan u sali Broadway Cinema Theater u okviru međunarodne takmičarske selekcije, i u konkurenciji za glavnu nagradu Snow Leopard.

Foto: Promo

Glavne uloge u filmu tumače Momčilo Otašević i Marko Janketić, dok glumačku postavu čine i Milica Janevski, Strahinja Bubanja, Srđan Grahovac, Vasko Raičević, Gorana Dragašević, Stefan Bošković, Nemanja Dragović, Jovo Petričević, Aleksandar Gilić, Ratka Mugoša, Dejan Jovićević, Nikola Jovićević i Marko Pogačar.

Film je sniman po scenariju Stefana Boškovića. Direktor fotografije je Dušan Grubin, montažer Dmitar Janjušević, dizajnerka produkcije Dijana Vučinić, kompozitor Ivan Marović, dizajner zvuka Dane Vlaisavljević, dok je kostimografkinja Lina Leković. Producent je Veliša Popović, a koproducenti Vladan Anđelković, Stefan Bošković i Boris Raonić.

Povodom predstojeće svetske premijere, reditelj Bojan Stijović je istakao: „Veoma me prijatno iznenadila vijest da je ‚Crna truba‘ selektovana za svjetsku premijeru u Biškeku, posebno zato što dolazi iz jednog nama geografski i kulturno drugačijeg prostora. Dodatno mi je značajno što je riječ o nacionalnom festivalu u zemlji koja veoma brzo napreduje i koja danas predstavlja jedan od najvažnijih filmskih centara centralnoazijskog regiona.“

Foto: Promo

Govoreći o temama kojima se film bavi, Stijović naglašava da ga posebno raduje što je priča o odnosu dva brata, patrijarhalnim obrascima i savremenom čoveku pronašla put do publike i selektora van regiona. „To za mene potvrđuje da ‘Crna truba’ u sebi nosi univerzalne vrijednosti koje mogu da komuniciraju i izvan granica Crne Gore i regiona. Svjetska premijera na ovakvom festivalu predstavlja veliko priznanje za cijelu ekipu filma i važan korak za njegov dalji festivalski život“, zaključio je reditelj.

„Crna truba“ je triler sa elementima crnog humora i porodične drame. Međutim, na putu ka selu Maksim doživljava saobraćajnu nesreću koja njegov povratak pretvara u noćnu moru. Dok pokušavaju da pronađu izlaz iz situacije koja se svakim satom dodatno komplikuje, braća se suočavaju ne samo s nesrećom koja se dogodila, već i sa starim dugovima koji nikada nisu podmireni. Istovremeno, čitavo selo slavi povratak svog najuspješnijeg pisca, dok on i njegov brat pokušavaju da prikriju istinu koja bi mogla da im uništi živote.“

Pogledajte kadrove iz filma

1/6 Vidi galeriju Crna truba Foto: Promo

Reprizno prikazivanje filma na festivalu je zakazano za 12. jun.

Realizaciju filma podržali su Filmski centar Crne Gore, Filmski centar Srbije i Radio-televizija Crne Gore.

Međunarodni filmski festival u Biškeku ove godine održava se četvrti put, od 7. do 12. juna. Ovaj festival je platforma koja slavi kulturno bogatstvo Kirgistana, razvoj njegove filmske industrije i kreativni duh njegovih ljudi, ali i mesto susreta, dijaloga i profesionalnog razvoja filmskih stvaralaca iz celog sveta. Jedan od ključnih ciljeva festivala jeste podrška novim glasovima u kinematografiji — stvaranje okruženja u kojem mladi filmski autori, glumci i reditelji mogu da predstave svoj rad, razmenjuju ideje i pronađu inspiraciju za buduće projekte.

Tokom prethodnih izdanja, festival je ugostio istaknute goste kao što su Dominic West, Shinnosuke Abe, Bibi Naceri, Michele Placido, Soji Arai i mnogi drugi značajni umetnici i profesionalci iz sveta kinematografije.

Bonus video: Kako peva Marko Janketić