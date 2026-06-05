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Balerina Margarita Čeromuhina rođena je u Ukrajini, ali je Beograd poslednjih godina njen dom. Pre desetak dana debitovala je u glavnoj ulozi u baletu "Žizela", a nakon predstave, direktor Baleta Narodnog pozorišta Jovica Begojev zvanično je saopštio da je Margarita promovisana u prvakinju Baleta, čime je krunisana njena više od decenije duga umetnička karijera, ispunjena zapaženim ulogama i odličnim kritikama.

Foto: Nevena Cvetković



- Balet traži kontinuiranu posvećenost i stalno usavršavanje, i u tome je najveća čar naše umetnosti. Ulogu Žizele sam gradila postepeno, neki delovi su mi išli lakše, neki teže. Žizela pruža veliki dijapazon i jeste kruna inspiracije za svaku balerinu. Posebno mi je drago što sam upravo sa ovom predstavom i promovisana u prvakinju Baleta. Nisam imala mnogo vremena da pripremim ulogu, ali je upravo zbog toga izazov bio još veći. Pored toga što sam u istom periodu igrala i dva "Labudova jezera", uspela sam da pripremim ovako zahtevnu ulogu - rekla je Margarita Čeromuhina.

Foto: Nevena Cvetković



Pored njene izuzetne interpretacije, publika je imala priliku da vidi i veoma uspešan partnerski odnos s gostom iz Bugarske, prvakom baleta iz Sofije Cecom Ivanovim. Iako su prvi put igrali zajedno, na sceni su pokazali sigurnost, dobru tehničku usklađenost i emociju koju zahtevaju uloge Žizele i Alberta. Na pitanje kako je bilo sarađivati s gostom iz Sofije, Margarita je rekla:

- Pored malo vremena za pripremu uloge, nismo imali ni mnogo zajedničkih proba, ali mislim da je on veliki profesionalac i iskusan igrač. Odmah smo se razumeli i bilo je veliko zadovoljstvo raditi s njim. Drago mi je što je publika uspela da oseti emociju koju ove uloge traže i mislim da smo, i za tako kratko vreme, uspeli to da donesemo na scenu. Uz podršku direkcije Baleta, direktora Baleta i uprave pozorišta, napravili smo još jedan spektakl koji je publika pozdravila ovacijama. Drago mi je što se za balet uvek traži karta više i verujem da publiku očekuje još mnogo divnih predstava i lepe komunikacije između igrača i gledalaca - istakla je Margarita, koju zovu Margo, i još jednom je potvrdila svoj umetnički kvalitet i zrelost koju godinama gradi na sceni Narodnog pozorišta.

Foto: Nevena Cvetković