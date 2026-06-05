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Legendarni glumac Žika Todorović ponovo je uspeo da privuče pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog uloge u filmu ili seriji. Njegovo pojavljivanje u novom spotu benda Kult za pesmu "Hey My Friend (Apartheid)" postalo je jedna od glavnih tema među publikom i na društvenim mrežama.

Foto: Promo

Njegova upečatljiva uloga novinara brzo je privukla pažnju publike, a mnogi komentarišu da upravo Žika nosi jednu od najupečatljivijih scena u spotu. Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko interesovanje na društvenim mrežama, gde se spot ubrzano deli i komentariše.



Bend Kult kroz novu pesmu donosi snažnu energiju modernog rok zvuka, ali nema sumnje da je angažovanje jednog od najpoznatijih glumaca sa ovih prostora dodatno podiglo interesovanje publike.

Minimalistički režiran spot prati priču u kojoj se Žika Todorović pojavljuje u ulozi medijskog radnika, a njegova interpretacija i prepoznatljiva harizma ostavljaju snažan utisak tokom cele numere.

Foto: Promo