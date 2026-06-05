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Beograd se zvanično našao na mapi jedne od najiščekivanijih svetskih turneja ove godine. Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona, A$AP Rocky, nastupiće 8. oktobra u Beogradskoj areni, u organizaciji kompanija SKYMUSIC i Live Nation.

Ovo će biti ekskluzivna prilika za domaću publiku da uživo čuje njegov prvi studijski album nakon osam godina pauze - „DON’T BE DUMB“, koji možete poslušati OVDE.

Od rasprodatog Čikaga do proširene evropske rute Don’t Be Dumb World Tour započela je 27. maja spektakularnim, rasprodatim koncertom u čikaškom United Center-u, gde je Rocky spojio nove bengere i svoje najveće legendarne hitove. Nakon prolaska kroz vodeća američka i kanadska tržišta (Toronto, Boston, Los Anđeles, Vankuver), turneja 25. avgusta stiže u Evropu. Pored velikih metropola poput Londona, Pariza, Milana i Berlina, evropski deo turneje je zbog ogromnog interesovanja zvanično proširen. Beograd je dobio ekskluzivni datum, uz Prag, Budimpeštu, Zagreb i Atinu. Fotografije sa aktuelne turneje pogledajte OVDE. ULAZNICE I VIP PAKETI

Redovne ulaznice: Opšta prodaja počela je danas u 09:00 časova po lokalnom vremenu. Ulaznice su dostupne putem zvaničnog sajta ASAPROCKY.COM i platforma efinity.rs i tickets.rs.

VIP Iskustvo: Za fanove koji žele vrhunski doživljaj, dostupni su posebni VIP paketi koji (u zavisnosti od opcije) uključuju premium mesta, obilazak bekstejdža, pristup privatnom VIP lounge-u pre koncerta i limitirane poklone. Detalji su dostupni na vipnation.com za Severnu Ameriku i vipnation.eu za Evropu i Veliku Britaniju.

DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026 – EVROPSKI DATUMI * 25. avgust - Brisel, Belgija - ING Arena

* 27. avgust - Amsterdam, Holandija - Ziggo Dome

* 30. avgust - London, Ujedinjeno Kraljevstvo - The O2 Arena

* 2. septembar - Dablin, Irska - 3Arena

* 4. septembar - Glazgov, Ujedinjeno Kraljevstvo - OVO Hydro

* 5. septembar - Mančester, Ujedinjeno Kraljevstvo - Co-op Live

* 8. septembar - Keln, Nemačka - Lanxess Arena

* 10. septembar - Milano, Italija - I-DAYS Festival*

* 11. septembar - Minhen, Nemačka - Olympiahalle

* 13. septembar - Lođ, Poljska - Atlas Arena

* 14. septembar - Lođ, Poljska - Atlas Arena (novi datum)

* 16. septembar - Hamburg, Nemačka - Barclays Arena

* 18. septembar - Kopenhagen, Danska - Royal Arena

* 20. septembar - Oslo, Norveška - Unity Arena

* 21. septembar - Stokholm, Švedska - Avicii Arena

* 24. septembar - Riga, Letonija - Xiaomi Arena

* 25. septembar - Kaunas, Litvanija - Žalgirio Arena

* 28. septembar - Berlin, Nemačka - Uber Arena

* 30. septembar - Pariz, Francuska - Accor Arena

* 4. oktobar - Prag, Češka - O2 Arena (novi datum)

* 5. oktobar - Budimpešta, Mađarska - Budapest Arena (novi datum)

* 6. oktobar - Zagreb, Hrvatska - Arena Zagreb (novi datum)

* 8. oktobar - Beograd, Srbija - Beogradska arena (novi datum)

* 9. oktobar - Sofija, Bugarska - Arena 8888 Sofia (novi datum)

* 11. oktobar - Atina, Grčka - Telekom Center Athens (novi datum) * Festivalski nastup.

Foto: @pleckham

KO JE A$AP ROCKY?

Rakim Mayers, poznatiji kao A$AP Rocky, od svog proboja na scenu 2011. godine izrastao je u jednu od najuticajnijih figura savremene pop kulture. Sa preko 25 milijardi strimova i dva albuma na prvom mestu Billboard 200 liste (*LONG.LIVE.A$AP* i AT.LONG.LAST.A$AP), postavio je nove standarde u hip-hopu.