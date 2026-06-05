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Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević potpisali su Ugovor kojim je ove godine kroz konkurs „Gradovi u fokusu“opredeljeno 26.000.000 dinara za opremanje multifunkcionalne sale nekadašnjeg Doma kulture.

Tom prilikom Selaković je naglasio da Dom kulture u Ljigu nije u funkciji od 1998. godine i da danas počinje nova faza kulture ove opštine.

Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević (4).jpg
Foto: Ministarstvo Kulture

„Kultura nije i ne sme da bude rezervisana samo za velike gradove i velike opštine. Opština Ljig sa svojih nepunih 11 hiljada stanovnika je jedna od retkih opština u Srbiji, možda i jedina, koja nema svoj stalni prostor za dom kulture i nema multifunkcionalnu salu za predstave, bioskopske projekcije, koncerte i u kojoj mogu da se sakupljaju deca iz kulturno-umetničkog društva, recitatorskih i dramskih sekcija. Od današnjeg dana, potpisom ugovora sa Ministarstvom kulture, ulazimo u novu fazu“, rekao je Selaković.

Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević (2).jpg
Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar Selaković je istakao da se na ovom projektu vidi koliko je Srbija sposobnija, koliko može više da izdvaja novca i za projekte u malim opštinama kao što je Ljig, a u želji da ljudima koji ovde žive omogući kulturnu infrastrukturu za održavanje
kulturnih programa i sadržaja.

Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević (5).jpg
Foto: Ministarstvo Kulture

„Uveren sam da je ovo prva faza. Ministarstvo kulture je već pre tri godine izdvojilo određena sredstva koja za obezbeđivanje izgradnje i uvođenja sistema hlađenja i grejanja, a ove godine nastavljamo s izvođenjem građevinsko-zanatskih i zanatskih radova“, dodao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo kulture ostaje spremno da podrži svaku inicijativu opštinskog rukovodstva za nastavak radova na objektu Doma kulture. 

Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević (1).jpg
Foto: Ministarstvo Kulture

Nakon Bele Palanke, Merošine i Inđije, Opština Ljig je četvrta od 31. lokalne samouprave od korisnika sredstava ovogodišnjeg konkursa „Gradovi u fokusu“ Ministarstva kulture sa kojima su potpisani ugovori za podršku projektima u oblasti
kulture.

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