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U Arheološkom muzeju Istre predstavljen je bogat program 73. izdanja Pulskog filmskog festivala, koji će se održati od 9. do 16. jula. Iako festival tradicionalno slavi domaću, hrvatsku produkciju, ovogodišnje izdanje donosi izuzetne vesti za ljubitelje filma iz Srbije, s obzirom na to da će čak šest srpskih ostvarenja biti prikazano u okviru Glavnog takmičarskog programa.

Snažno prisustvo naše kinematografije

U selekciji Hrvatske manjinske koprodukcije, od ukupno sedam odabranih naslova, čak šest potpisuju reditelji iz Republike Srbije (RS). Selektor programa Pulskog filmskog festivala, Mario Kozina, istakao je koliko je značajan doprinos autora, glumaca i filmskih profesionalaca iz regiona.

Ovi filmovi ne samo da svedoče o uspešnim regionalnim saradnjama, već publici donose zahtevne drame, zanimljive forme i inovativne filmske postupke. Publika u Puli imaće priliku da gleda sledeća ostvarenja iz Srbije:

Kadar iz filma 3 nedelje posle Foto: This and That Productions

Tri nedelje posle - reditelj Miroslav Terzić (hrvatska premijera)

Oče naš - reditelj Goran Stanković (hrvatska premijera)

Jugo ide u Ameriku (dokumentarni) - reditelj Filip Grujić (hrvatska premijera)

Vetre, pričaj sa mnom - kadrovi iz filma Foto: Promo

Linije želje - reditelj Dane Komljen

Vetre, pričaj sa mnom - reditelj Stefan Đorđević

Jugo Florida - reditelj Vladimir Tagić

Foto: Sense Production

Noviteti ovogodišnjeg festivala

Novoizabrana direktorka Javne ustanove Pula film festival, Vlatka Kolarović, otvorila je konferenciju za medije pod ovogodišnjim sloganom "Svemir u nama".

"Od svih jezika koje imamo kako bismo razumeli svet, jezik umetnosti je možda najbliži jeziku svemira. Kameru često nazivaju instrumentom za merenje nevidljivog, a filmska umetnost ove godine postaje naš stvarni, ali i onaj nevidljivi svemir u nama," istakla je Kolarović.

Danijel Pek i Vlatka Kolarović Foto: Pulski filmski festival

Festival ove godine očekuje više od 600 gostiju i preko 1.400 akreditovanih učesnika. Velika novost je i to da su u čuvenoj pulskoj Areni postavljene nove stolice i puštena u rad nova projekciona kabina. Projekcije će se, osim u Areni, održavati i u Bioskopu Valli, Istarskom narodnom pozorištu, na plaži Ambrela i na Brionima.

Hit komedija "Svadba" otvara festival

Čast da otvori ovogodišnju Pulu pripala je ekipi filma "Svadba" u režiji Igora Šeregija. Ovaj film je ostvario istorijski uspeh, privukavši gotovo 800.000 gledalaca u hrvatskim bioskopima i preko dva miliona širom regiona, nadmašivši po gledanosti i najveće američke blokbastere.

Foto: Promo/Pulski festival

Umetnički direktor festivala Danijel Pek naglasio je da je odluka da "Svadba" otvori festival u Areni doneta upravo kako bi se proslavio povratak publike domaćem filmu. Na predstavljanju je svetsku premijeru svog novog filma "Male stvari" najavio i reditelj Zvonimir Jurić.

Fokus na mlade i buduću publiku