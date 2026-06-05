Srpska kinematografija u fokusu 73. Pulskog filmskog festivala: Šest filmova iz Srbije u borbi za nagrade
U Arheološkom muzeju Istre predstavljen je bogat program 73. izdanja Pulskog filmskog festivala, koji će se održati od 9. do 16. jula. Iako festival tradicionalno slavi domaću, hrvatsku produkciju, ovogodišnje izdanje donosi izuzetne vesti za ljubitelje filma iz Srbije, s obzirom na to da će čak šest srpskih ostvarenja biti prikazano u okviru Glavnog takmičarskog programa.
Snažno prisustvo naše kinematografije
U selekciji Hrvatske manjinske koprodukcije, od ukupno sedam odabranih naslova, čak šest potpisuju reditelji iz Republike Srbije (RS). Selektor programa Pulskog filmskog festivala, Mario Kozina, istakao je koliko je značajan doprinos autora, glumaca i filmskih profesionalaca iz regiona.
Ovi filmovi ne samo da svedoče o uspešnim regionalnim saradnjama, već publici donose zahtevne drame, zanimljive forme i inovativne filmske postupke. Publika u Puli imaće priliku da gleda sledeća ostvarenja iz Srbije:
Tri nedelje posle - reditelj Miroslav Terzić (hrvatska premijera)
Oče naš - reditelj Goran Stanković (hrvatska premijera)
Jugo ide u Ameriku (dokumentarni) - reditelj Filip Grujić (hrvatska premijera)
Linije želje - reditelj Dane Komljen
Vetre, pričaj sa mnom - reditelj Stefan Đorđević
Jugo Florida - reditelj Vladimir Tagić
Noviteti ovogodišnjeg festivala
Novoizabrana direktorka Javne ustanove Pula film festival, Vlatka Kolarović, otvorila je konferenciju za medije pod ovogodišnjim sloganom "Svemir u nama".
"Od svih jezika koje imamo kako bismo razumeli svet, jezik umetnosti je možda najbliži jeziku svemira. Kameru često nazivaju instrumentom za merenje nevidljivog, a filmska umetnost ove godine postaje naš stvarni, ali i onaj nevidljivi svemir u nama," istakla je Kolarović.
Festival ove godine očekuje više od 600 gostiju i preko 1.400 akreditovanih učesnika. Velika novost je i to da su u čuvenoj pulskoj Areni postavljene nove stolice i puštena u rad nova projekciona kabina. Projekcije će se, osim u Areni, održavati i u Bioskopu Valli, Istarskom narodnom pozorištu, na plaži Ambrela i na Brionima.
Hit komedija "Svadba" otvara festival
Čast da otvori ovogodišnju Pulu pripala je ekipi filma "Svadba" u režiji Igora Šeregija. Ovaj film je ostvario istorijski uspeh, privukavši gotovo 800.000 gledalaca u hrvatskim bioskopima i preko dva miliona širom regiona, nadmašivši po gledanosti i najveće američke blokbastere.
Umetnički direktor festivala Danijel Pek naglasio je da je odluka da "Svadba" otvori festival u Areni doneta upravo kako bi se proslavio povratak publike domaćem filmu. Na predstavljanju je svetsku premijeru svog novog filma "Male stvari" najavio i reditelj Zvonimir Jurić.
Fokus na mlade i buduću publiku
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija RH, Krešimir Partl, i gradonačelnik Pule, Peđa Grbin, izrazili su zadovoljstvo ovogodišnjim programom, posebno ističući važnost filmova za decu. U Areni će biti prikazana tri domaća dečja filma, uključujući dugometražni animirani film "Kristalni planet" i igrane filmove "Glavonja" i "Drugi dnevnik Pauline P.", čime se aktivno radi na edukaciji i stvaranju novih generacija filmofila.