Muzička predstava "Kako sam prestao da pevam pod tušem“ okupila je brojne glumce i pevače
U MTS dvorani večeras je održan prvi termin muzičke predstave „Kako sam prestao da pevam pod tušem“. Publika je imala prilike da uživa u zanimljivom i nesvakišanjem spoju Nikole Koje i veličanstvenih muzičara.
Ovo nije klasičan koncert, niti predstava u klasičnom smislu - ovo je muzička predstava. Gledaoci su zaista mogli da očekuju neočekivano i da upoznaju Nikolu Koju na način na koji ga još nisu videli.
Među specijalnim gostima i zvanicama našli su se: Jelena Gavrilović, Uliks Fehmiu, Srdjan Timarov, Anastasia Mandić, Anđelka Stević Žugić, Nenad Heraković, Bojana Stamenov, Ivana Peters, Strahinja Ćalović, Marija Ćalović...
„Kako sam prestao da pevam pod tušem“ nastao je iz čiste ljubavi prema muzici i potrebe da se neke priče konačno ispričaju kroz pesmu, humor i emociju. Uz veličanstvene muzičare benda Girls, Boys & Toys i goste iznenađenja, Nikola Kojo vodi publiku kroz veče ispunjeno muzikom, anegdotama i pesmama koje su obeležile filmove, predstave, serije, ali i život van scene.
Ovo nije ni koncert ni predstava u klasičnom smislu - već veče koje se stalno menja zajedno sa publikom. Emotivno, duhovito, spontano i potpuno autentično.
Ulaznice za novi termin, 10. jun, već su u prodaji na blagajni MTS Dvorane