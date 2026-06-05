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U MTS dvorani večeras je održan prvi termin muzičke predstave „Kako sam prestao da pevam pod tušem“. Publika je imala prilike da uživa u zanimljivom i nesvakišanjem spoju Nikole Koje i veličanstvenih muzičara.

1/38 Vidi galeriju „Kako sam prestao da pevam pod tušem“ Foto: Damir Dervišagić

Ovo nije klasičan koncert, niti predstava u klasičnom smislu - ovo je muzička predstava. Gledaoci su zaista mogli da očekuju neočekivano i da upoznaju Nikolu Koju na način na koji ga još nisu videli.

Među specijalnim gostima i zvanicama našli su se: Jelena Gavrilović, Uliks Fehmiu, Srdjan Timarov, Anastasia Mandić, ⁠Anđelka Stević Žugić, Nenad Heraković, ⁠Bojana Stamenov, ⁠Ivana Peters, Strahinja Ćalović, Marija Ćalović...

Foto: Damir Dervišagić

„Kako sam prestao da pevam pod tušem“ nastao je iz čiste ljubavi prema muzici i potrebe da se neke priče konačno ispričaju kroz pesmu, humor i emociju. Uz veličanstvene muzičare benda Girls, Boys & Toys i goste iznenađenja, Nikola Kojo vodi publiku kroz veče ispunjeno muzikom, anegdotama i pesmama koje su obeležile filmove, predstave, serije, ali i život van scene.

Ovo nije ni koncert ni predstava u klasičnom smislu - već veče koje se stalno menja zajedno sa publikom. Emotivno, duhovito, spontano i potpuno autentično.

Ulaznice za novi termin, 10. jun, već su u prodaji na blagajni MTS Dvorane