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Saga "Selo gori, a baba se češlja" spada u omiljenije srpske serije. Poslednja epizoda je emitovana pre sedam godina, ali interesovanje za junake malog sela kraj Zapadne Morave i dalje ne jenjava.

Radoš Bajić kao majstor svog zanata je uspeo da "naslika" srpske seljake onakve kavi jesu sa svojim potresnim i manje potresnim sudbinama, pa nije ni čudo što se toliko ljudi pronašlo u seriji.

Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

Inače, Petlovac je zapravo izmišljeno selo koje se nalazi između Kruševca i Trstenika i to baš na zapadnoj Moravi. Serija je snimana u selima Kukljin (opština Kruševac), Bogdanje (opština Trstenik), okolini Kragujevca i Trsteniku.

Upravo Kukljin glumi selo Petlovac gde se nalazi Radašinova kuća i kafana Džame i Jakoja, dok se u selu Bogdanje nalazi kuća Smiljane, Dragojla i prijatelja Mitra.

Pogledajte u galeriji kako danas izgledaju te filmske lokacije:

1/8 Vidi galeriju Selo Petlovac u stvarnom životu Foto: Kurir/F.R.

Radašinova kuća je zapravo baka Canina kuća. Ona je svojevremeno ispričala svoja iskustva sa filmskom ekipom i kako je bilo na snimanju.

Aleksandra Cvetković Cana je otkrila kako su dolazili neki ljudi i raspitivali se dok su oni radili u polju, da hoće nešto da snimaju tu.

Pogledajte u galerijijoš fotografija tih filmskih lokacija:

1/6 Vidi galeriju Lokacije gde su snimane scene u seriji Petlovac Foto: TikTok/Duleplay

- Moj pokojni muž ih je pitao kako su došli na ideju da snimaju baš tu? Pa kaže išli smo tu, niz Moravu i najbolje nam se tu sviđalo, zbog skele, odaljeno od druma, onda starinska kuća nekadašnja i štala velika, puna stoke bila, cvetalo nekad - rekla je baka Cana, a onda ispričala i koliko dugo je trajalo snimanje:

- Šest godina je trajalo snimanje. Družili smo se sa njima i svi su bili ljubazni, srodili smo se kao rod rođeni.. Svi su dobri. Radašina niste mogli da čujete, neki ton da povisi, sve je to lepo, lepo pričao, ja ne umem da vam kažem - priča ona za Balkan trip.

Baka Cana iz sela Kukljin o Radošu Bajiću i snimanju serije Selo gori a baba se češlja Foto: Printscreen/Facebook

Turisti dolaze i danas da vide kuću, ali mnogi u selu pričaju da niko ne živi u toj kući, a to baka Canu veoma boli jer je ona uvek tu, kao i sin i snaja.

Petlovac je inače brdo u Medveđi i baka kaže da je Radoš zato tako nazvao selo u seriji.

- O Radašinu nemam šta da kažem loše, to je čovek dobre duše i karakteran. Svaka mu se stopa pozlatila gde gazi - rekla je Cana, što dovoljno govori o utisku koji je Radoš Bajić i ekipa ostavila na nju i njenu porodicu.

Video: Ljiljana Stejpanović o seriji "Selo gori, a baba se češlja"