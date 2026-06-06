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Legendarni Darko Rundek & Ekipa održali su sinoć u rasprodatom prostoru Luke Beograd, Open Air Corner, prvi od dva koncerta pod nazivom "Uz reku, za reke" u organizaciji producentske kuće Long Play. Događaj su uveličali nekadašnji članovi Haustora, gitarista Zoran Zajec Zexa i saksofonista Damir Prica Capri, te je obeležavanje 41 godine od izlaska čuvenog albuma "Bolero" bilo poseban mamac za publiku svih generacija.

Foto: Nemanja Đorđević

Događaj za nezaborav, koji je potrajao dva sata i 15 minuta, počeo tako što je Rundek, uz zvuke saksofona Ane Kovačić, laganim korakom došetao na binu i odmah izmamio ovacije. Na samom početku, pozdravio je publiku ali i ptice kraj Dunava, a uvodnu pesmu "Tranzit" obojio je na poseban način pominjanjem Beograda. Uz Darka i Anu, na pozornici su od početka bili basista Roko Crnić, bubnjar Slivio Bočić, Miro Manojlović (vibrafon i udaraljke), te multiinstrumentalista Igor Pavlica.

Uz zvuke njegove trube počeo je "Tamni jorgovan" koji je "zagrejao grla" svih, da bi se to ubrzo prelilo u uobičajeno horsko pevanje i silne mobilne telefone u vazduhu dok "to što svira, to su ruke". Snažne ekološke poruke odjekivale su Lukom Beograd baš u skladu sa nazivom koncerta, uz prošlogodišnju "Rijeku", kada se muzičarima na sceni pridružio Marko Marić. Brendirane trajne plastične čaše, što je već neko vreme uobičajeno na Darkovim koncertima, mnogi su i ovoga puta poneli kao dragocen suvenir sa koncerta.

Darko Rundek Foto: Dominik Vujičić

"Šta je pisalo na plakatu? Rundek, Haustor & Еkipa" - ove Darkove reči odmah su izazvale snažan huk, kao jasan znak da kreće ono što se dugo čekalo. Uz opasku da "ne slavimo okrugle godišnjice, već špicaste", obeležavanje 41 godine od objavljivanja trećeg albuma Haustora "Bolero" (1985), uz Zexu i Caprija na pozornici, počelo je "udarcem pravo u glavu", odnosno, najkomercijalnijim hitom "Ena". "Ja želim" je najavljena kao "jedna koju davno niste čuli". "TV man" je posvećena Darkovoj partnerki Sandi Hržić, a posle "Take Money And Run" oduševljenje su sa prvim taktovima izazvali "Sejmeni".

Revolucionarna "Ay Carmela", sa publikom, uobičajeno, poput vojske, u potpunosti je održala "radnu temperaturu" i sve zagrejala u noći koja je, tik uz reku, postajala prohladna. Nisu samo ptice bile u fokusu, poruka da "revolucija počinje u tanjuru" podstiče na svest o, generalno, zaštiti životinja. Dve numere sa albuma "Brisani prostor", "New World" i "Mila" predstavljale su tek kratko zatišje pred rafalnu, uglavnom zvucima Haustora obojenu završnicu. Darko je podržao Rendžere istočne Srbije i bitku za očuvanje prirode Homolja, a sa aktivistom Aleksandrom Kulićem izveo je čuvenu "Bi' mog'o da mogu".

Foto: Nemanja Đorđević

Raspevano, uz "Ula ulala" završen je zvaničan deo koncerta, dok su za bis sačuvane "Kurdistan" i neminovne "Šejn" i "Šal od svile". Još jedan, usled ogromnog interesovanja takođe rasprodat koncert Rundeka & Ekipe sa gostima na istom mestu na programu je večeras (20.30).

Legendarni Darko Rundek & Ekipa održali su sinoć u rasprodatom prostoru Luke Beograd, Open Air Corner, prvi od dva koncerta pod nazivom "Uz reku, za reke" u organizaciji producentske kuće Long Play. Događaj su uveličali nekadašnji članovi Haustora, gitarista Zoran Zajec Zexa i saksofonista Damir Prica Capri, te je obeležavanje 41 godine od izlaska čuvenog albuma "Bolero" bilo poseban mamac za publiku svih generacija.

Događaj za nezaborav, koji je potrajao dva sata i 15 minuta, počeo tako što je Rundek, uz zvuke saksofona Ane Kovačić, laganim korakom došetao na binu i odmah izmamio ovacije. Na samom početku, pozdravio je publiku ali i ptice kraj Dunava, a uvodnu pesmu "Tranzit" obojio je na poseban način pominjanjem Beograda. Uz Darka i Anu, na pozornici su od početka bili basista Roko Crnić, bubnjar Slivio Bočić, Miro Manojlović (vibrafon i udaraljke), te multiinstrumentalista Igor Pavlica. Uz zvuke njegove trube počeo je "Tamni jorgovan" koji je "zagrejao grla" svih, da bi se to ubrzo prelilo u uobičajeno horsko pevanje i silne mobilne telefone u vazduhu dok "to što svira, to su ruke". Snažne ekološke poruke odjekivale su Lukom Beograd baš u skladu sa nazivom koncerta, uz prošlogodišnju "Rijeku", kada se muzičarima na sceni pridružio Marko Marić. Brendirane trajne plastične čaše, što je već neko vreme uobičajeno na Darkovim koncertima, mnogi su i ovoga puta poneli kao dragocen suvenir sa koncerta.

"Šta je pisalo na plakatu? Rundek, Haustor & Еkipa" - ove Darkove reči odmah su izazvale snažan huk, kao jasan znak da kreće ono što se dugo čekalo. Uz opasku da "ne slavimo okrugle godišnjice, već špicaste", obeležavanje 41 godine od objavljivanja trećeg albuma Haustora "Bolero" (1985), uz Zexu i Caprija na pozornici, počelo je "udarcem pravo u glavu", odnosno, najkomercijalnijim hitom "Ena". "Ja želim" je najavljena kao "jedna koju davno niste čuli". "TV man" je posvećena Darkovoj partnerki Sandi Hržić, a posle "Take Money And Run" oduševljenje su sa prvim taktovima izazvali "Sejmeni". Revolucionarna "Ay Carmela", sa publikom, uobičajeno, poput vojske, u potpunosti je održala "radnu temperaturu" i sve zagrejala u noći koja je, tik uz reku, postajala prohladna. Nisu samo ptice bile u fokusu, poruka da "revolucija počinje u tanjuru" podstiče na svest o, generalno, zaštiti životinja. Dve numere sa albuma "Brisani prostor", "New World" i "Mila" predstavljale su tek kratko zatišje pred rafalnu, uglavnom zvucima Haustora obojenu završnicu. Darko je podržao Rendžere istočne Srbije i bitku za očuvanje prirode Homolja, a sa aktivistom Aleksandrom Kulićem izveo je čuvenu "Bi' mog'o da mogu".