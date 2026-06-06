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Potpisivanjem ugovora vrednog 7.000.000 dinara, Ministarstvo kulture je kroz ovogodišnji konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ omogućilo Mionici završetak scenografije muzeja „Kuća Kolubarske bitke“.

Ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Mionica Boban Janković.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Opština Mionica je godinama jedan od najvernijih partnera Ministarstva kulture i to partnerstvo, uveren sam, biće krunisano u ovoj 2026. godini.Taj veliki uspeh dogodiće se, kako mi je i najavljeno, 20. jula ove godine kada će biti svečano otvoren Muzej 'Kuća Kolubarske bitke' upravo ovde u Mionici“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je istakao da je „Kuća Kolubarske bitke“ jedan od jedinstvenih projekata na teritoriji čitave Srbije iniciran od strane opštinskog rukovodstva u želji da se upravo na teritoriji opštine Mionica iz koje je potekao legendarni vojvoda Živojin Mišić i na čijoj teritoriji se odigrala čuvena Kolubarska bitka, podigne ustanova kulture koja će Pripadnicima svih generacija moći da dočara te najteže i najslavnije dane novije srpske istorije.

Foto: Ministarstvo Kulture

„U saradnji s Ministarstvom kulture 2021. godine je započela realizacija ideje. Od 2021. do danas Ministarstvo kulture je izdvojilo ukupno 60 miliona i 285 hiljada dinara za realizaciju projekta 'Kuća Kolubarske bitke''. Ove godine iznos je sedam miliona dinara i on će biti usmeren na završetak scenografije ovog, u Srbiji jedinstvenog muzeja“, naglasio je Selaković.

Podsećajući da se i u Struganiku, nalazi spomen-kuća, odnosno rodna kuća Živojina Mišića koja je spomenik kulture od velikog značaja u kojoj je potrebno modernizovati i inoviratipostojeću spomen-izložbu,Selaković je poručio da će taj objekat i „Kuća Kolubarske bitke“ predstavljati jedinstvenu kulturno-istorijsku i turističku celinu doprinoseći afirmaciji i povećanju broja poseta Opštini Mionica.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Mionica se ovim projektom, zajedno s Bajinom Baštom, svrstava u red opština malih po broju stanovnika i veličini teritorije, ali velikih po događajima i ljudima koji su obeležili njihovu istoriju pokazujući kako može da se, uz dobru ideju, dobar program, plan i podršku Ministarstva kulture formira potpuno novi kulturno-turistički sadržaj koji će uticati ne samo na širenje kulturne svesti, već i na apsolutno stvaranje održivih projekata u oblasti kulture. Baš kao što se daleke 1914. godine u Mionici, branila sloboda i čast Srbije, isto tako se tada branila i srpska kultura, a ovim projektom mi upravo slavimo one koji su branili i našu slobodu i našu čast i našu kulturu“, zaključio je ministar Selaković.

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