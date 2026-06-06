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Šervudska šuma, srednjovekovni Notingem i Vestminsterska palata večeras su oživeli u srcu Beograda, u Ložionici gde je otvorena izložba „Robin Hood u Srbiji”, koja javnosti prvi put donosi jedinstven pogled iza kamere jedne od najambicioznijih međunarodnih TV produkcija snimanih u našoj zemlji.

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

Posetioci će od 7. do 30. juna, moći da vide originalne kostime, rekvizite, oružje i scenografske elemente iz serije Robin Hood, snimane u Srbiji za MGM+ i Lionsgate. Ulaz na izložbu je slobodan svakog dana od 10 do 20h. Izložba je otvorena u prisustvu Njegove ekselencije g. Edvarda Fergusona, ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, g. Džonatana Ingliša, kreatora i reditelja serije, glavnih glumaca i autorskog tima.

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

Otvaranju izložbe prisustvovali su glumci: Džek Paten, koji tumači Robina Huda, Tamara Radovanović (Celene), Jelena Gavrilović (Godda), Matija Gredić (Drew) Mihajlo Lazić (Henry), Paul Leonard Murray (High Steward) i drugi.

Kroz originalne kostime, rekvizite, oružje, scenografske elemente i uvid u ceo kreativni proces nastanka serije, izložba otkriva izuzetnu snagu srpske kreativnosti na međunarodnoj sceni.

Ana Ilić, direktorka Ložionice i platforme Srbija stvara, istakla je da je srpska filmska industrija tokom poslednjih deset godina postala važna tačka na mapi međunarodne filmske zajednice, kao i da velike strane produkcije sve češće biraju našu zemlju kao destinaciju za realizaciju svojih projekata i izjavila:

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

„Filmski sektor jedan je od najdinamičnijih segmenata kreativnih industrija, konstantnim rastom broja privrednih subjekata, bruto dodate vrednosti i zaposlenih u proseku od 25% godišnje. Na svaki evro uložen u filmsku produkciju, Srbija ostvaruje povraćaj od četiri i po evra, dok je u ovoj industriji trenutno angažovano više od 8.000 ljudi. Procenjuje se da je u poslednje 3 godine prihod of filmske industrije u Srbiju iznosio oko 90 miliona evra. Snimanje druge sezone serije Robin Hood, koje upravo počinje, dodatno potvrđuje da Srbija ima kapacitet da bude ravnopravan partner produkcijama najvišeg međunarodnog ranga, a zemlji donosi značajne investicije, nova radna mesta i snažnu međunarodnu promociju.”

Britanski ambasador, g. Edvard Ferguson je izjavio na otvaranju da je za njega neverovatno uzbudljivo da vidi uspeh ovog britansko-srpskog spoja gde se priča o najvećem engleskom heroju prepričava gotovo u potpunosti u Srbiji i istakao:

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

"Ništa od ovoga se ne bi dogodilo ovde da nije bilo sistema finansijskih podsticaja koji je ohrabrio vodeće američke i britanske produkcijske kuće da uspostave svoje poslovanje u Srbiji. Zato bih takođe želeo da čestitam svima koji su učestvovali u donošenju odluka koje su pomogle da se Srbija pozicionira kao globalno konkurentna lokacija za filmsku produkciju i da ih ohrabrim da uspostave sisteme za pravovremene isplate, što će samo pomoći da ova industrija nastavi da raste", naglasio je Ferguson.

Džonatan Ingliš, kreator i reditelj serije, potvrdio je kvalitet srpske ekipe angažovane na snimanju ove serije, koja ulazi u svoju drugu sezonu, i izjavio:

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic



„Srbija ima savremene studije, iskusne filmske ekipe i filmsku industriju svetskog nivoa. Ponovni uspon zemlje kao filmske destinacije oslanja se na dugu tradiciju međunarodnih produkcija, koja datira još iz jugoslovenskog perioda, ali se poslednjih godina značajno ubrzao zahvaljujući unapređenoj infrastrukturi i audiovizuelnim podsticajima, koji ostaju ključni za dalji rast i uspeh ove industrije u Srbiji.

Snimanje druge sezone serije Robin Hood počinjemo 15. juna i vraćamo se u PFI studije, gde se nalaze naše scenografije i veliki spoljašnji setovi. Veoma mi je drago što će publika u Beogradu imati ekskluzivnu priliku da uživa u izložbi rekvizita, kostima, oružja i srpske kreativnosti koja stoji iza ove hit televizijske serije.

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

Druga sezona će ponovo kombinovati kontrolisane studijske setove sa prostranim prirodnim lokacijama. Produkcija se vraća u Nacionalni park Fruška gora i na Košutnjak za snimanje šumskih scena, kao i u ruralne predele oko Rudnika i Gornjeg Milanovca, gde su tokom prve sezone izgrađeni veliki spoljašnji setovi koji su dočarali Englesku 12. veka.

Jedan od najposebnijih aspekata serije Robin Hood jeste gotovo potpuno oslanjanje na lokalnu infrastrukturu ne samo na srpske lokacije i filmske ekipe, već i na domaće šefove sektora, srpske reditelje, kao i na postprodukciju koja se u celosti realizuje u Srbiji,” dodao je Ingliš.

Izložba traje do 30. juna, a radno vreme Ložionice je svakog dana od 10 do 20 časova.