Slušaj vest

Ministarstvo kulture opredelilo je deset miliona dinara za sufinansiranje radova na Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu a ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i upravnik Zadužbine kralja Petra I Karađorđevića Dragan Reljić.

Foto: Ministarstvo Kulture

Tom prilikom Selaković je istakao da je Topola kolevka moderne srpske državnosti a njen biser, pored Karađorđevog grada i njegove zadužbine Crkva Svetog Đorđa na Oplencu, takođe i mauzolej kraljevske porodice Karađorđević.

"Ministarstvo kulture obezbedilo je deset miliona dinara za projekat sufinansiranja ispitivačkih sa konzervatorskim radovima na fasadi crkve Svetog Đorđa. Ovo su prethodni radovi koji treba da obezbede najbolja saznanja i smernice za prvu sveobuhvatnu rekonstrukciju nakon izgradnje velikog hrama Svetog Đorđa Pobedonosca. Uveren sam da ćemo ovim sredstvima u značajnoj meri doprineti što je moguće boljim uslovima za izvršenje te buduće sanacije i rekonstrukcije", naglasio je ministar Selaković i dodao da nije zaboravljen ni kulturno-turistički aspekt te da je obezbeđeno i dodatnih 250 hiljada dinara za potrebe izrade virtuelne ture kroz hram Svetog Đorđa na Oplencu.

Selaković u poseti Oplencu

1/13 Vidi galeriju Selaković u poseti Oplencu Foto: Ministarstvo Kulture

Prema njegovim rečima, za Opštinu Topola Ministarstvo kulture je ove godine kroz tri konkursa obezbedilo ukupno 21.150.000 dinara jer je, pored deset miliona dinara za rekonstrukciju i zamenu krova na objektu Centra kulture a deset miliona za ispitivačke i konzervatorske radove na fasadi crkve Svetog Đorđa, opredeljeno i 250.000 hiljada za izradu virtuelne ture kroz mauzolej i crkvu Svetog Đorđa kao i dodatnih 750.000 dinara za osnivanje dečjeg odeljenja Narodne biblioteke „Radoje Domanović“ u ovoj lokalnoj samoupravi.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Sveukupno 21 milion dinara je od Ministarstva kulture opredeljeno samo po osnovu tri konkursa u ovoj godini. Još uvek nismo završili procedure po svim konkursima, a znajući koliko je Topola posvećena kulturi, koliko je ovde ne samo profesionalizam, već i amaterizam i te kako izražen, da ovde funkcioniše i radi jedan od najboljih kulturno-umetničkih društava u Srbiji, KUD 'Oplenac' kao i da ovde postoje ljudi koji se bave očuvanjem i afirmacijom starih zanata, uveren sam da će u nedeljama koje dolaze biti još lepih vesti za Topolu i sve njene žitelje“, poručio je ministar Selaković.

Bonus video: Selaković govor na italijanskog jeziku